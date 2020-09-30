Бернли – Манчестер Сити. Дебютант Палмер – в основе. Зинченко на больничном

Сегодня, 30 сентября, проходит матч 1/8 финала Кубка английской лиги. На поле в 22:45 выйдут «Бернли» и «Манчестер Сити».
Украинец Александр Зинченко не участвует в матче из-за мышечной травмы. Пеп Гвардиола выставил в основе 18-летнего дебютанта Кола Палмера.
Стартовые составы команд.
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Источник — Twitter
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