Виктор КОВАЛЕНКО: «Шахтер выиграл после двух туров без побед. Будет легче»

«Шахтер» после победы над «Олимпиком» готовится к матчу УПЛ против «Десны». Хавбек Виктор Коваленко рассчитывает, что команда продолжит победный путь.
– Что для тебя значит забитый мяч в победном матче с «Олимпиком»? Придаст ли он уверенности?
– Не знаю, посмотрим. Я рад помочь команде, рад, что мы добились трех очков. Два тура не выигрывали, а сейчас наконец-то победили. Думаю, будет легче.
– Вернулся боевой дух?
– Он и был, просто не могли выиграть. Теперь победили – должно пойти.
– Из чего состоит подготовка к «Десне»?
– По сравнению с предыдущим матчем, у нас чуть больше времени. Готовимся, в принципе, как всегда, в недельном режиме.
– У «Шахтера» и «Десны» равное количество очков. Какого поединка стоит ожидать в воскресенье?
– Если вспомнить, в Чернигове матчи всегда тяжелые. Думаю, игра будет интересной для болельщиков и сложной для нас.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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