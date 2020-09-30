Виктор КОВАЛЕНКО: «Шахтер выиграл после двух туров без побед. Будет легче»

Команда готовится к матчу с «Десной»

  • 30.09.2020 20:07
  • 321 просмотр
  • 13 комментариев
Виктор КОВАЛЕНКО: «Шахтер выиграл после двух туров без побед. Будет легче»
© shakhtar.com

«Шахтер» после победы над «Олимпиком» готовится к матчу УПЛ против «Десны». Хавбек Виктор Коваленко рассчитывает, что команда продолжит победный путь.

– Что для тебя значит забитый мяч в победном матче с «Олимпиком»? Придаст ли он уверенности?
– Не знаю, посмотрим. Я рад помочь команде, рад, что мы добились трех очков. Два тура не выигрывали, а сейчас наконец-то победили. Думаю, будет легче.

– Вернулся боевой дух?
– Он и был, просто не могли выиграть. Теперь победили – должно пойти.

– Из чего состоит подготовка к «Десне»?
– По сравнению с предыдущим матчем, у нас чуть больше времени. Готовимся, в принципе, как всегда, в недельном режиме.

– У «Шахтера» и «Десны» равное количество очков. Какого поединка стоит ожидать в воскресенье?
– Если вспомнить, в Чернигове матчи всегда тяжелые. Думаю, игра будет интересной для болельщиков и сложной для нас.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    Prokop
      Prokop, 30.09.2020 20:44
    -1
    Zport., 30.09.2020 20:36
    Понятно. Очередное донецкое животное, которое не может двух слов связать. Выпей боярышника, погуди в гудок, помолись на ахмета и спать, тварь
    🤣🤣🤣👍👍👍
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2020 20:43
    +2
    Zport., 30.09.2020 20:30
    У кого, у ВАС? Кого ты имеешь ввиду?
    Этот свинопас МАКС 7777 - психический больной , он сегодня называл юзера господином , и просил разрешения сфотографироваться с его половым органом
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 30.09.2020 20:36
    +1
    Maks7777, 30.09.2020 20:35
    Попрыгай может поумнеишь ,поймёшь
    Понятно. Очередное донецкое животное, которое не может двух слов связать. Выпей боярышника, погуди в гудок, помолись на ахмета и спать, тварь
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 20:35
    -1
    Zport., 30.09.2020 20:30
    У кого, у ВАС? Кого ты имеешь ввиду?
    Попрыгай может поумнеишь ,поймёшь
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 30.09.2020 20:30
    0
    Maks7777, 30.09.2020 20:29
    Призвание по жизни у вас только прыгать
    У кого, у ВАС? Кого ты имеешь ввиду?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 20:29
    -2
    Zport., 30.09.2020 20:27
    Почему всех прыгунами называешь?
    Призвание по жизни у вас только прыгать
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 30.09.2020 20:27
    +1
    Maks7777, 30.09.2020 20:27
    Прыгун попрыгай ,не задавай глупых вопросов
    Почему всех прыгунами называешь?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 20:27
    -2
    Zport., 30.09.2020 20:26
    Работу найти не пробовали?
    Прыгун попрыгай ,не задавай глупых вопросов
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 30.09.2020 20:26
    +2
    Maks7777, 30.09.2020 20:24
    Куда же нам до вас,мы так прыгать не успеем как вы
    Работу найти не пробовали?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 20:24
    0
    Zport., 30.09.2020 20:16
    Чем ты занимаешься по жизни? У тебя работа есть? Ты тут сутками сидишь
    Куда же нам до вас,мы так прыгать не успеем как вы
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 20:22
    -4
    Олег Тимофеюк, 30.09.2020 20:12
    Только удачи лучшей и самой главной команде Украины и восточной Европы.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 30.09.2020 20:16
    +4
    Олег Тимофеюк, 30.09.2020 20:12
    Только удачи лучшей и самой главной команде Украины и восточной Европы.
    Чем ты занимаешься по жизни? У тебя работа есть? Ты тут сутками сидишь
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 30.09.2020 20:12
    -8
    Только удачи лучшей и самой главной команде Украины и восточной Европы.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 30.09.2020 20:16
    +4
    Олег Тимофеюк, 30.09.2020 20:12
    Только удачи лучшей и самой главной команде Украины и восточной Европы.
    Чем ты занимаешься по жизни? У тебя работа есть? Ты тут сутками сидишь
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2020 20:43
    +2
    Zport., 30.09.2020 20:30
    У кого, у ВАС? Кого ты имеешь ввиду?
    Этот свинопас МАКС 7777 - психический больной , он сегодня называл юзера господином , и просил разрешения сфотографироваться с его половым органом
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 30.09.2020 20:26
    +2
    Maks7777, 30.09.2020 20:24
    Куда же нам до вас,мы так прыгать не успеем как вы
    Работу найти не пробовали?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 30.09.2020 20:36
    +1
    Maks7777, 30.09.2020 20:35
    Попрыгай может поумнеишь ,поймёшь
    Понятно. Очередное донецкое животное, которое не может двух слов связать. Выпей боярышника, погуди в гудок, помолись на ахмета и спать, тварь
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 30.09.2020 20:27
    +1
    Maks7777, 30.09.2020 20:27
    Прыгун попрыгай ,не задавай глупых вопросов
    Почему всех прыгунами называешь?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 30.09.2020 20:30
    0
    Maks7777, 30.09.2020 20:29
    Призвание по жизни у вас только прыгать
    У кого, у ВАС? Кого ты имеешь ввиду?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 20:24
    0
    Zport., 30.09.2020 20:16
    Чем ты занимаешься по жизни? У тебя работа есть? Ты тут сутками сидишь
    Куда же нам до вас,мы так прыгать не успеем как вы
    Ссылка
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