Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Динамо усилится. Но деньги и трансферы любят тишину»

Мирча Луческу знает, какие позиции в команде следует закрыть, считает специалист

  • 30.09.2020 18:45
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  • 1 комментарий
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Динамо усилится. Но деньги и трансферы любят тишину»
© ФК Арсенал-Киев. Вячеслав Грозный

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный считает, что киевское «Динамо» усилится перед групповым этапом Лиги чемпионов.

«Будет ли у «Динамо» усиление под групповой турнир Лиги чемпионов? Думаю, будет. Ну, это лучше знают руководители клуба и главный тренер. Селекция — это такое дело. Деньги и трансферы любят тишину. Луческу знает, какие позиции надо закрыть. И руководство «Динамо» понимает, что, чтобы достойно играть в группе Лиги чемпионов, необходимо создать конкуренцию. И они ее создадут. Чем больше украинских команд будет прилично играть, тем лучше для нашего футбола. Мы же чемпионы мира U-20, национальная сборная здорово выступает, «Шахтер» каждый год в группе Лиги чемпионов играет успешно. Теперь и «Динамо» будет играть. «Заря» будет в Лиге Европы играть», — отметил Грозный.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    vikmironov
    online
      vikmironov, 30.09.2020 19:08
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Дeвушки ищут мужчин для сeкca, здеcь всe анoнимнo и бecплатнo, без рaзводнякoв и прoститутoк, вот cам убeдиcь ---- http://firsturl.de/oauMOQf
    Ссылка
    vikmironov
    online
      vikmironov, 30.09.2020 19:08
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Дeвушки ищут мужчин для сeкca, здеcь всe анoнимнo и бecплатнo, без рaзводнякoв и прoститутoк, вот cам убeдиcь ---- http://firsturl.de/oauMOQf
    Ссылка
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