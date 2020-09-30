Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Динамо усилится. Но деньги и трансферы любят тишину»

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный считает, что киевское «Динамо» усилится перед групповым этапом Лиги чемпионов.

«Будет ли у «Динамо» усиление под групповой турнир Лиги чемпионов? Думаю, будет. Ну, это лучше знают руководители клуба и главный тренер. Селекция — это такое дело. Деньги и трансферы любят тишину. Луческу знает, какие позиции надо закрыть. И руководство «Динамо» понимает, что, чтобы достойно играть в группе Лиги чемпионов, необходимо создать конкуренцию. И они ее создадут. Чем больше украинских команд будет прилично играть, тем лучше для нашего футбола. Мы же чемпионы мира U-20, национальная сборная здорово выступает, «Шахтер» каждый год в группе Лиги чемпионов играет успешно. Теперь и «Динамо» будет играть. «Заря» будет в Лиге Европы играть», — отметил Грозный.