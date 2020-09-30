FAVBET и УПЛ проведут акцию #язачеснугру

5й тур Favbet Лиги сезона 2020/2021 пройдет под лозунгом #язачеснугру, который уже стал символом не только честной игры в футболе, но и равенства и честность в ежедневной жизни.
Футболисты клубов высшей лиги УПЛ выйдут на поле в символичных футболках, капитаны команд обменяются вымпелами в знак солидарности и поддержки принципов fair play.
Также Favbet призывает всех болельщиков украинского футбола присоединится к акции в социальных сетях и выиграть специальный фирменный мерч, который был разработан дизайнерами компании.
Источник — Sport.ua
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