FAVBET и УПЛ проведут акцию #язачеснугру

5й тур Favbet Лиги сезона 2020/2021 пройдет под лозунгом #язачеснугру, который уже стал символом не только честной игры в футболе, но и равенства и честность в ежедневной жизни.

Футболисты клубов высшей лиги УПЛ выйдут на поле в символичных футболках, капитаны команд обменяются вымпелами в знак солидарности и поддержки принципов fair play.

Также Favbet призывает всех болельщиков украинского футбола присоединится к акции в социальных сетях и выиграть специальный фирменный мерч, который был разработан дизайнерами компании.