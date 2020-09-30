Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Понимаю, почему Луческу живет на базе Динамо»

Там главного тренера киевской команды не отвлекают от работы, считает специалист

  • 30.09.2020 18:13
  • 5184 просмотра
  • 7 комментариев
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Понимаю, почему Луческу живет на базе Динамо»
© kazfootball.kz. Вячеслав Грозный

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный объяснил, почему главный тренер «Динамо» Мирча Луческу живет на базе киевского клуба.

«Я понимаю, почему Мирча живет на базе «Динамо». Я тоже на многих базах жил, например, московского «Спартака» и тбилисского «Динамо». Ты можешь заниматься 24 часа в сутки работой. Тебя ничего не отвлекает. Зачем ему квартира? Он на базе видео просматривает, готовится к каждой тренировке. Он может там общаться, с кем ему необходимо. Сейчас действительно нужно отметить то, что в «Динамо» есть высочайший уровень игровой дисциплины, максимальная самоотдача, максимальное использование качеств тех игроков, которые есть в команде», — считает Грозный.

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Источник — Sport.ua

(26 голосов)

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Комментарии
    vikmironov
    online
      vikmironov, 30.09.2020 19:07
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Дeвушки ищут мужчин для сeкca, здеcь всe анoнимнo и бecплатнo, без рaзводнякoв и прoститутoк, вот cам убeдиcь ---- http://firsturl.de/oauMOQf
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 30.09.2020 18:47
    +2
    Все это понимают.
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    con clusion
      con clusion, 30.09.2020 18:46
    +2
    Да что то про гульфтрасов перестали сообщать
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 18:43
    +1
    Andre066, 30.09.2020 18:42
    А причем тут Блохин? Ты имеешь виду худший результат выдал?
    Он же отказался болеть за ваше ДК пока Мирча в команде !Не знал ??
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 30.09.2020 18:42
    -1
    Maks7777, 30.09.2020 18:35
    Да пусть живёт на базе ,результат то есть ,а то после такких успехов ещё тетушек упоротых блохиин с придурком притулой направит на Мииррччу, У них то подгорает у мудаков !!!
    А причем тут Блохин? Ты имеешь виду худший результат выдал?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 30.09.2020 18:37
    0
    Мирча топ.
    Наконец то лч посмотрим.
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 18:35
    0
    Да пусть живёт на базе ,результат то есть ,а то после такких успехов ещё тетушек упоротых блохиин с придурком притулой направит на Мииррччу, У них то подгорает у мудаков !!!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 30.09.2020 18:47
    +2
    Все это понимают.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 30.09.2020 18:46
    +2
    Да что то про гульфтрасов перестали сообщать
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 18:43
    +1
    Andre066, 30.09.2020 18:42
    А причем тут Блохин? Ты имеешь виду худший результат выдал?
    Он же отказался болеть за ваше ДК пока Мирча в команде !Не знал ??
    Ссылка
    vikmironov
    online
      vikmironov, 30.09.2020 19:07
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Дeвушки ищут мужчин для сeкca, здеcь всe анoнимнo и бecплатнo, без рaзводнякoв и прoститутoк, вот cам убeдиcь ---- http://firsturl.de/oauMOQf
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 30.09.2020 18:37
    0
    Мирча топ.
    Наконец то лч посмотрим.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 18:35
    0
    Да пусть живёт на базе ,результат то есть ,а то после такких успехов ещё тетушек упоротых блохиин с придурком притулой направит на Мииррччу, У них то подгорает у мудаков !!!
    Ссылка
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