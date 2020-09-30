Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Понимаю, почему Луческу живет на базе Динамо»

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный объяснил, почему главный тренер «Динамо» Мирча Луческу живет на базе киевского клуба.

«Я понимаю, почему Мирча живет на базе «Динамо». Я тоже на многих базах жил, например, московского «Спартака» и тбилисского «Динамо». Ты можешь заниматься 24 часа в сутки работой. Тебя ничего не отвлекает. Зачем ему квартира? Он на базе видео просматривает, готовится к каждой тренировке. Он может там общаться, с кем ему необходимо. Сейчас действительно нужно отметить то, что в «Динамо» есть высочайший уровень игровой дисциплины, максимальная самоотдача, максимальное использование качеств тех игроков, которые есть в команде», — считает Грозный.