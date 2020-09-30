Луческу повторил рекорд Лобановского по разгромам

Мистер отпраздновал 20-ю крупную победу в еврокубках с украинскими клубами

  • 30.09.2020 17:23
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Луческу повторил рекорд Лобановского по разгромам
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Обыграв «Гент» со счетом 3:0, «Динамо» одержало первую крупную победу в еврокубках под руководством Мирчи Луческу. Для румынского тренера эта победа стала 20-й на международной арене во главе украинских клубов. Тем самым он повторил рекордный для наставников наших команд показатель 20-летней давности, принадлежащий Валерию Лобановскому. 13 разгромов подопечные Луческу нанесли соперникам в Лиге чемпионов и 7 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА). К слову, выигрыш с крупным счетом у «буйволов» оказался юбилейным и для «Динамо» - 20-м в Лиге (Кубке) чемпионов. А кроме того, и 60 победным для киевлян в этом же турнире на своем поле.

Обыграв «Гент» со счетом 3:0, «Динамо» одержало первую крупную победу в еврокубках под руководством Мирчи Луческу. Для румынского тренера эта победа стала 20-й на международной арене во главе украинских клубов. Тем самым он повторил рекордный для наставников наших команд показатель 20-летней давности, принадлежащий Валерию Лобановскому. 13 разгромов подопечные Луческу нанесли соперникам в Лиге чемпионов и 7 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА). К слову, выигрыш с крупным счетом у «буйволов» оказался юбилейным и для «Динамо» - 20-м в Лиге (Кубке) чемпионов. А кроме того, и 60 победным для киевлян в этом же турнире на своем поле.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры украинских клубов, одержавшие наибольшее число крупных побед в еврокубках

Тренер

Клубы

Всего

ЛЧ

ЛЕ

КК

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Динамо

20

10

2

8

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер (19), Динамо (1)

20

13

7

-

Мирон МАРКЕВИЧ

Металлист (7), Днепр (1)

8

-

8

-

Виктор ПРОКОПЕНКО

Черноморец (2), Шахтер (4)

6

4

-

2

Юрий СЕМИН

Динамо

5

2

3

-

Евгений КУЧЕРЕВСКИЙ

Днепр

4

-

4

-

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Динамо

3

3

-

-

Виктор МАСЛОВ

Динамо

3

-

-

3

Сергей РЕБРОВ

Динамо

3

1

2

-

Владимир САЛЬКОВ

Шахтер

3

-

2

1

ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА), КК - Кубок кубков

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    lizerginnn
      lizerginnn, 30.09.2020 17:27
    +2
    2 идентичных абзаца - это супер. Можем повторить?
    Ссылка
    lizerginnn
      lizerginnn, 30.09.2020 17:27
    +2
    2 идентичных абзаца - это супер. Можем повторить?
    Ссылка
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