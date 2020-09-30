Луческу повторил рекорд Лобановского по разгромам

Обыграв «Гент» со счетом 3:0, «Динамо» одержало первую крупную победу в еврокубках под руководством Мирчи Луческу. Для румынского тренера эта победа стала 20-й на международной арене во главе украинских клубов. Тем самым он повторил рекордный для наставников наших команд показатель 20-летней давности, принадлежащий Валерию Лобановскому. 13 разгромов подопечные Луческу нанесли соперникам в Лиге чемпионов и 7 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА). К слову, выигрыш с крупным счетом у «буйволов» оказался юбилейным и для «Динамо» - 20-м в Лиге (Кубке) чемпионов. А кроме того, и 60 победным для киевлян в этом же турнире на своем поле.

Обыграв «Гент» со счетом 3:0, «Динамо» одержало первую крупную победу в еврокубках под руководством Мирчи Луческу. Для румынского тренера эта победа стала 20-й на международной арене во главе украинских клубов. Тем самым он повторил рекордный для наставников наших команд показатель 20-летней давности, принадлежащий Валерию Лобановскому. 13 разгромов подопечные Луческу нанесли соперникам в Лиге чемпионов и 7 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА). К слову, выигрыш с крупным счетом у «буйволов» оказался юбилейным и для «Динамо» - 20-м в Лиге (Кубке) чемпионов. А кроме того, и 60 победным для киевлян в этом же турнире на своем поле.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры украинских клубов, одержавшие наибольшее число крупных побед в еврокубках

Тренер Клубы Всего ЛЧ ЛЕ КК Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Динамо 20 10 2 8 Мирча ЛУЧЕСКУ Шахтер (19), Динамо (1) 20 13 7 - Мирон МАРКЕВИЧ Металлист (7), Днепр (1) 8 - 8 - Виктор ПРОКОПЕНКО Черноморец (2), Шахтер (4) 6 4 - 2 Юрий СЕМИН Динамо 5 2 3 - Евгений КУЧЕРЕВСКИЙ Днепр 4 - 4 - Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО Динамо 3 3 - - Виктор МАСЛОВ Динамо 3 - - 3 Сергей РЕБРОВ Динамо 3 1 2 - Владимир САЛЬКОВ Шахтер 3 - 2 1

ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА), КК - Кубок кубков