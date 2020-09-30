Луческу повторил рекорд Лобановского по разгромам

Обыграв «Гент» со счетом 3:0, «Динамо» одержало первую крупную победу в еврокубках под руководством Мирчи Луческу. Для румынского тренера эта победа стала 20-й на международной арене во главе украинских клубов. Тем самым он повторил рекордный для наставников наших команд показатель 20-летней давности, принадлежащий Валерию Лобановскому. 13 разгромов подопечные Луческу нанесли соперникам в Лиге чемпионов и 7 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА). К слову, выигрыш с крупным счетом у «буйволов» оказался юбилейным и для «Динамо» - 20-м в Лиге (Кубке) чемпионов. А кроме того, и 60 победным для киевлян в этом же турнире на своем поле.
Обыграв «Гент» со счетом 3:0, «Динамо» одержало первую крупную победу в еврокубках под руководством Мирчи Луческу. Для румынского тренера эта победа стала 20-й на международной арене во главе украинских клубов. Тем самым он повторил рекордный для наставников наших команд показатель 20-летней давности, принадлежащий Валерию Лобановскому. 13 разгромов подопечные Луческу нанесли соперникам в Лиге чемпионов и 7 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА). К слову, выигрыш с крупным счетом у «буйволов» оказался юбилейным и для «Динамо» - 20-м в Лиге (Кубке) чемпионов. А кроме того, и 60 победным для киевлян в этом же турнире на своем поле.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Тренеры украинских клубов, одержавшие наибольшее число крупных побед в еврокубках
|
Тренер
|
Клубы
|
Всего
|
ЛЧ
|
ЛЕ
|
КК
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Динамо
|
20
|
10
|
2
|
8
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтер (19), Динамо (1)
|
20
|
13
|
7
|
-
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Металлист (7), Днепр (1)
|
8
|
-
|
8
|
-
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Черноморец (2), Шахтер (4)
|
6
|
4
|
-
|
2
|
Юрий СЕМИН
|
Динамо
|
5
|
2
|
3
|
-
|
Евгений КУЧЕРЕВСКИЙ
|
Днепр
|
4
|
-
|
4
|
-
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Динамо
|
3
|
3
|
-
|
-
|
Виктор МАСЛОВ
|
Динамо
|
3
|
-
|
-
|
3
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
3
|
1
|
2
|
-
|
Владимир САЛЬКОВ
|
Шахтер
|
3
|
-
|
2
|
1
ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА), КК - Кубок кубков
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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