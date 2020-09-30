Беньямин ВЕРБИЧ: «Наконец-то попали. Браво, команда»

27-летний словенский полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич прокомментировал выход украинской команды в групповой этап Лиги чемпионов после победы над бельгийским «Гентом» (3:0).
«Наконец-то попали, браво, команда», — написал Вербич.
В поединке с «Гентом» Вербич заменил де Пену на 59-й минуте встречи.
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