Беньямин ВЕРБИЧ: «Наконец-то попали. Браво, команда»

Полузащитник «Динамо» доволен выходом киевской команды в групповой этап Лиги чемпионов

  • 30.09.2020 16:27
  • 2331 просмотр
  • 8 комментариев
Беньямин ВЕРБИЧ: «Наконец-то попали. Браво, команда»
© Instagram. Беньямин Вербич

27-летний словенский полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич прокомментировал выход украинской команды в групповой этап Лиги чемпионов после победы над бельгийским «Гентом» (3:0).

«Наконец-то попали, браво, команда», — написал Вербич.

В поединке с «Гентом» Вербич заменил де Пену на 59-й минуте встречи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наконец-то попали,браво команда💙💙💪💪 #championsleague

Публикация от Benjamin Verbic (@benjaminverbic7)

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Источник — Instagram

(9 голосов)

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Комментарии
    name_footbol
    online
      name_footbol, 30.09.2020 17:19
    +3
    Олег Тимофеюк, 30.09.2020 16:35
    Ага, вы реально попали клоуны автобусные позорные, дай Бог вам соперников посильнее.
    Когда тебя забанят, реально как гавно на вентиляторе! ?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.09.2020 17:19
    +2
    BaZia, 30.09.2020 16:31
    Команда то браво, а что с тобой случилось Беня?
    После паховых колец тяжко входить в игру.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.09.2020 16:49
    +5
    BaZia, 30.09.2020 16:31
    Команда то браво, а что с тобой случилось Беня?
    После третьего гола вся команда перестала играть. Один Вербич в поле не воин.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 30.09.2020 16:39
    -12
    Evil, 30.09.2020 16:38
    Та не кончезадый это вам Баварию Интер и Марсель надо в группу Тренеруйте щеки они вам понадобяться
    Прыгун, чеши прыгать.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 30.09.2020 16:39
    +1
    Слабенько вчера сыграл мягко говоря
    Ссылка
    Evil
      Evil, 30.09.2020 16:38
    +7
    Олег Тимофеюк, 30.09.2020 16:35
    Ага, вы реально попали клоуны автобусные позорные, дай Бог вам соперников посильнее.
    Та не кончезадый это вам Баварию Интер и Марсель надо в группу Тренеруйте щеки они вам понадобяться
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 30.09.2020 16:35
    -13
    Ага, вы реально попали клоуны автобусные позорные, дай Бог вам соперников посильнее.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 30.09.2020 16:31
    +5
    Команда то браво, а что с тобой случилось Беня?
    Ссылка
    Evil
      Evil, 30.09.2020 16:38
    +7
    Олег Тимофеюк, 30.09.2020 16:35
    Ага, вы реально попали клоуны автобусные позорные, дай Бог вам соперников посильнее.
    Та не кончезадый это вам Баварию Интер и Марсель надо в группу Тренеруйте щеки они вам понадобяться
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.09.2020 16:49
    +5
    BaZia, 30.09.2020 16:31
    Команда то браво, а что с тобой случилось Беня?
    После третьего гола вся команда перестала играть. Один Вербич в поле не воин.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 30.09.2020 16:31
    +5
    Команда то браво, а что с тобой случилось Беня?
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 30.09.2020 17:19
    +3
    Олег Тимофеюк, 30.09.2020 16:35
    Ага, вы реально попали клоуны автобусные позорные, дай Бог вам соперников посильнее.
    Когда тебя забанят, реально как гавно на вентиляторе! ?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.09.2020 17:19
    +2
    BaZia, 30.09.2020 16:31
    Команда то браво, а что с тобой случилось Беня?
    После паховых колец тяжко входить в игру.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 30.09.2020 16:39
    +1
    Слабенько вчера сыграл мягко говоря
    Ссылка
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