Болонья может отказаться от трансфера Супряги

«Болонья» близка к тому, чтобы отказаться от идеи подписания форварда «Динамо» Владислава Супряги. Итальянский клуб сделал «Динамо» новое предложение по форварду: 10 миллионов евро плюс бонусы.

Однако киевский клуб по-прежнему требует 15 миллионов и не готов идти на уступки. «Болонья» не готова удовлетворить финансовые запросы «Динамо» и близка к тому, чтобы выйти из переговоров.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Динамо» хочет получить за Супрягу даже не 15, а 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Супряги 3 гола и 5 ассистов в 8 матчах за «Динамо» во всех турнирах.