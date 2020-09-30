Болонья может отказаться от трансфера Супряги

«Болонья» близка к тому, чтобы отказаться от идеи подписания форварда «Динамо» Владислава Супряги. Итальянский клуб сделал «Динамо» новое предложение по форварду: 10 миллионов евро плюс бонусы.
Однако киевский клуб по-прежнему требует 15 миллионов и не готов идти на уступки. «Болонья» не готова удовлетворить финансовые запросы «Динамо» и близка к тому, чтобы выйти из переговоров.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Динамо» хочет получить за Супрягу даже не 15, а 20 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Супряги 3 гола и 5 ассистов в 8 матчах за «Динамо» во всех турнирах.
Источник — Tuttomercatoweb.com
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Можно даже с годичной арендой, но с обязательным правом выкупа ;)
Можно даже с годичной арендой, но с обязательным правом выкупа ;)
За спарку с Бельгийцами , у Влада гол+пас +пенка заработанная
:Вообщем очередной бред ржавых позорников
Можно даже с годичной арендой, но с обязательным правом выкупа ;)
Можно даже с годичной арендой, но с обязательным правом выкупа ;)
За спарку с Бельгийцами , у Влада гол+пас +пенка заработанная
:Вообщем очередной бред ржавых позорников
Можно даже с годичной арендой, но с обязательным правом выкупа ;)
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