Болонья может отказаться от трансфера Супряги

Итальянский клуб не может договориться с «Динамо»

  • 30.09.2020 16:09
  • 4559 просмотров
  • 21 комментарий
Болонья может отказаться от трансфера Супряги
© ФК Динамо. Владислав Супряга

«Болонья» близка к тому, чтобы отказаться от идеи подписания форварда «Динамо» Владислава Супряги. Итальянский клуб сделал «Динамо» новое предложение по форварду: 10 миллионов евро плюс бонусы.

Однако киевский клуб по-прежнему требует 15 миллионов и не готов идти на уступки. «Болонья» не готова удовлетворить финансовые запросы «Динамо» и близка к тому, чтобы выйти из переговоров.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Динамо» хочет получить за Супрягу даже не 15, а 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Супряги 3 гола и 5 ассистов в 8 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

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Источник — Tuttomercatoweb.com

(16 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 30.09.2020 17:18
    0
    bullyUA, 30.09.2020 16:27
    А зачем самому Супряге менять клуб играющий в ЛЧ менять на посредственность итальянского чемпионата?
    Это у него уточнять нужно, какие приоритеты
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.09.2020 17:15
    0
    Могу представить за ск они его дальше толкнут если заиграл бы в Италии, а тут жмутся
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 30.09.2020 16:50
    +2
    Vytas Meskauskas, 30.09.2020 16:45
    Не тянет Супряга на ДК. В ЛЧ нужен мощнее нападающий. Другое то что селекция в ДК не очень и за деньги Супряги купят очередное бревно с Голландии или Турции.
    Пока может быть и не тянет. Но может потянуть уже в близжайшее время. Пока не хватает тактического мышления. Мирча ему всё разъяснит.
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 30.09.2020 16:45
    +1
    Не тянет Супряга на ДК. В ЛЧ нужен мощнее нападающий. Другое то что селекция в ДК не очень и за деньги Супряги купят очередное бревно с Голландии или Турции.
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 30.09.2020 16:38
    0
    А было ли предложение по Супряге от " Болоньи" или это очередной рекламный вброс его агента?)))
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 30.09.2020 16:35
    0
    Evil, 30.09.2020 16:30
    пусть лучше мегабревно коваленко покупает и угомониться
    Боюсь ту цену которую хочет Шахтер за этого талантливого юношу Болонья не потянет
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 30.09.2020 16:34
    +1
    jekаfunny, 30.09.2020 16:26
    Потому что вы в копанке так придумали ?
    Чувак не знает что за 4 года там разные чемпионы и призеры и чемпи ровный по возможностям выиграть чемп.
    Ссылка
    Evil
      Evil, 30.09.2020 16:30
    +4
    BaZia, 30.09.2020 16:28
    Не хочет ли Болонья купить ещё круче Супряги мега форварда Франа Соля? За те же деньги!))
    Можно даже с годичной арендой, но с обязательным правом выкупа ;)
    пусть лучше мегабревно коваленко покупает и угомониться
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 30.09.2020 16:30
    +4
    Олег Тимофеюк, 30.09.2020 16:18
    Это бревно и лям не стоит.
    Успокойся , гомодрил , никому твой Коваленко не нужен , даже Васе Кобину в Рух ...
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 30.09.2020 16:29
    -5
    BaZia, 30.09.2020 16:28
    Не хочет ли Болонья купить ещё круче Супряги мега форварда Франа Соля? За те же деньги!))
    Можно даже с годичной арендой, но с обязательным правом выкупа ;)
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2020 16:29
    +4
    Александр Шевченко, 30.09.2020 16:15
    Уебан, кто голевую передачу отдал на БУяльского? Кто пенальти заработал? Какие же даyнбассы дaуны
    Так этот А Киев уже слился с прошлой ветки . Где свои бредни писал про Влада .Софаскор Супряге 7.3 за матч вчера поставила
    За спарку с Бельгийцами , у Влада гол+пас +пенка заработанная
    :Вообщем очередной бред ржавых позорников
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 30.09.2020 16:28
    +3
    Не хочет ли Болонья купить ещё круче Супряги мега форварда Франа Соля? За те же деньги!))
    Можно даже с годичной арендой, но с обязательным правом выкупа ;)
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.09.2020 16:27
    +5
    А зачем самому Супряге менять клуб играющий в ЛЧ менять на посредственность итальянского чемпионата?
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 30.09.2020 16:27
    +3
    Александр Шевченко, 30.09.2020 16:15
    Уебан, кто голевую передачу отдал на БУяльского? Кто пенальти заработал? Какие же даyнбассы дaуны
    Мораес в 33 года вот будущее кротов. А о сборной куда он перся молчу. Пусть за своими 18-22 летними обезьянами смотрят и молодежью. 9 украинцев вчера было,куда им!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2020 16:27
    +6
    Олег Тимофеюк, 30.09.2020 16:18
    Это бревно и лям не стоит.
    Свинопас 2 , там твоя телка МаКс 7777 на ветке про Бущана унижается. , иди забери ее
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2020 16:26
    +4
    Alexander Киев, 30.09.2020 16:13
    После вчерашнего матча с 15-й командой Бельгии *Гентом.. он Болоньи и за 5 млн не надо
    Потому что вы в копанке так придумали ?
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 30.09.2020 16:22
    +9
    потвора тимoxyйнюх і півкопійки не варте,зате пижиться щось доказати
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 30.09.2020 16:18
    -10
    Alexander Киев, 30.09.2020 16:13
    После вчерашнего матча с 15-й командой Бельгии *Гентом.. он Болоньи и за 5 млн не надо
    Это бревно и лям не стоит.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 30.09.2020 16:15
    +4
    Alexander Киев, 30.09.2020 16:13
    После вчерашнего матча с 15-й командой Бельгии *Гентом.. он Болоньи и за 5 млн не надо
    Уебан, кто голевую передачу отдал на БУяльского? Кто пенальти заработал? Какие же даyнбассы дaуны
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 30.09.2020 16:13
    -15
    После вчерашнего матча с 15-й командой Бельгии *Гентом.. он Болоньи и за 5 млн не надо
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 30.09.2020 16:22
    +9
    потвора тимoxyйнюх і півкопійки не варте,зате пижиться щось доказати
    Ссылка
    Дмитрий Украинский
    online
      Дмитрий Украинский, 30.09.2020 16:10
    +7
    Супряга - Супермен! Он Динамо нужен на ЛЧ!!!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2020 16:27
    +6
    Олег Тимофеюк, 30.09.2020 16:18
    Это бревно и лям не стоит.
    Свинопас 2 , там твоя телка МаКс 7777 на ветке про Бущана унижается. , иди забери ее
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.09.2020 16:27
    +5
    А зачем самому Супряге менять клуб играющий в ЛЧ менять на посредственность итальянского чемпионата?
    Ссылка
    Evil
      Evil, 30.09.2020 16:30
    +4
    BaZia, 30.09.2020 16:28
    Не хочет ли Болонья купить ещё круче Супряги мега форварда Франа Соля? За те же деньги!))
    Можно даже с годичной арендой, но с обязательным правом выкупа ;)
    пусть лучше мегабревно коваленко покупает и угомониться
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 30.09.2020 16:30
    +4
    Олег Тимофеюк, 30.09.2020 16:18
    Это бревно и лям не стоит.
    Успокойся , гомодрил , никому твой Коваленко не нужен , даже Васе Кобину в Рух ...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2020 16:29
    +4
    Александр Шевченко, 30.09.2020 16:15
    Уебан, кто голевую передачу отдал на БУяльского? Кто пенальти заработал? Какие же даyнбассы дaуны
    Так этот А Киев уже слился с прошлой ветки . Где свои бредни писал про Влада .Софаскор Супряге 7.3 за матч вчера поставила
    За спарку с Бельгийцами , у Влада гол+пас +пенка заработанная
    :Вообщем очередной бред ржавых позорников
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2020 16:26
    +4
    Alexander Киев, 30.09.2020 16:13
    После вчерашнего матча с 15-й командой Бельгии *Гентом.. он Болоньи и за 5 млн не надо
    Потому что вы в копанке так придумали ?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 30.09.2020 16:15
    +4
    Alexander Киев, 30.09.2020 16:13
    После вчерашнего матча с 15-й командой Бельгии *Гентом.. он Болоньи и за 5 млн не надо
    Уебан, кто голевую передачу отдал на БУяльского? Кто пенальти заработал? Какие же даyнбассы дaуны
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 30.09.2020 16:28
    +3
    Не хочет ли Болонья купить ещё круче Супряги мега форварда Франа Соля? За те же деньги!))
    Можно даже с годичной арендой, но с обязательным правом выкупа ;)
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 30.09.2020 16:27
    +3
    Александр Шевченко, 30.09.2020 16:15
    Уебан, кто голевую передачу отдал на БУяльского? Кто пенальти заработал? Какие же даyнбассы дaуны
    Мораес в 33 года вот будущее кротов. А о сборной куда он перся молчу. Пусть за своими 18-22 летними обезьянами смотрят и молодежью. 9 украинцев вчера было,куда им!
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 30.09.2020 16:50
    +2
    Vytas Meskauskas, 30.09.2020 16:45
    Не тянет Супряга на ДК. В ЛЧ нужен мощнее нападающий. Другое то что селекция в ДК не очень и за деньги Супряги купят очередное бревно с Голландии или Турции.
    Пока может быть и не тянет. Но может потянуть уже в близжайшее время. Пока не хватает тактического мышления. Мирча ему всё разъяснит.
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 30.09.2020 16:45
    +1
    Не тянет Супряга на ДК. В ЛЧ нужен мощнее нападающий. Другое то что селекция в ДК не очень и за деньги Супряги купят очередное бревно с Голландии или Турции.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 30.09.2020 16:34
    +1
    jekаfunny, 30.09.2020 16:26
    Потому что вы в копанке так придумали ?
    Чувак не знает что за 4 года там разные чемпионы и призеры и чемпи ровный по возможностям выиграть чемп.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.09.2020 17:18
    0
    bullyUA, 30.09.2020 16:27
    А зачем самому Супряге менять клуб играющий в ЛЧ менять на посредственность итальянского чемпионата?
    Это у него уточнять нужно, какие приоритеты
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.09.2020 17:15
    0
    Могу представить за ск они его дальше толкнут если заиграл бы в Италии, а тут жмутся
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 30.09.2020 16:38
    0
    А было ли предложение по Супряге от " Болоньи" или это очередной рекламный вброс его агента?)))
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 30.09.2020 16:35
    0
    Evil, 30.09.2020 16:30
    пусть лучше мегабревно коваленко покупает и угомониться
    Боюсь ту цену которую хочет Шахтер за этого талантливого юношу Болонья не потянет
    Ссылка
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