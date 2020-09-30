Александр ФИЛИППОВ: «Сент-Трюйден? Других вариантов не было»

27-летний украинский форвард Александр Филиппов рассказал о переходе из «Десны» в бельгийский «Сент-Трюйден».

«Ощущения и чувства от «Сент-Трюйдена» приятные. Я оказался в другой стране, поэтому первое время тяжело — другой язык, другой менталитет, другой футбол. Но я уже дебютировал за новую команду, поэтому уже легче, можно сказать, обкатываюсь. Тяжело, что рядом нет семьи. Пришел днем после тренировки, и много свободного времени наедине. Город здесь маленький, 40 тысяч населения. Все люди приветливы, улыбаются. У меня хорошая и уютная квартира. Всем доволен, спасибо клубу.

Конкретных других вариантов не было. Были, в основном, разговоры. «Сент-Трюйден» был настойчивым. Знаю, что главный тренер и руководство меня хотели. Они смотрели не только обзоры, но и полные игры со мной, мы общались. Наверное, что-то их подкупило в моей игре. Буду надеяться, что я смогу помочь своей команде. Тренер еще ищет правильную модель игры, пока не все получается. Сейчас тяжело, больше физического контактного футбола, а у нас впереди не очень рослые ребята. Пока что на тренировках чего-то нового не заметил, те же самые упражнения, что мы делали в «Десне», — рассказал Филиппов.