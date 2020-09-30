Александр ФИЛИППОВ: «Сент-Трюйден? Других вариантов не было»

Украинский футболист рассказал о своем переходе в бельгийский клуб

  • 30.09.2020 15:11
  • 759 просмотров
  • 2 комментария
Александр ФИЛИППОВ: «Сент-Трюйден? Других вариантов не было»
© ФК Сент-Трюйден. Александр Филиппов

27-летний украинский форвард Александр Филиппов рассказал о переходе из «Десны» в бельгийский «Сент-Трюйден».

«Ощущения и чувства от «Сент-Трюйдена» приятные. Я оказался в другой стране, поэтому первое время тяжело — другой язык, другой менталитет, другой футбол. Но я уже дебютировал за новую команду, поэтому уже легче, можно сказать, обкатываюсь. Тяжело, что рядом нет семьи. Пришел днем после тренировки, и много свободного времени наедине. Город здесь маленький, 40 тысяч населения. Все люди приветливы, улыбаются. У меня хорошая и уютная квартира. Всем доволен, спасибо клубу.

Конкретных других вариантов не было. Были, в основном, разговоры. «Сент-Трюйден» был настойчивым. Знаю, что главный тренер и руководство меня хотели. Они смотрели не только обзоры, но и полные игры со мной, мы общались. Наверное, что-то их подкупило в моей игре. Буду надеяться, что я смогу помочь своей команде. Тренер еще ищет правильную модель игры, пока не все получается. Сейчас тяжело, больше физического контактного футбола, а у нас впереди не очень рослые ребята. Пока что на тренировках чего-то нового не заметил, те же самые упражнения, что мы делали в «Десне», — рассказал Филиппов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
    Kevko
    online
      Kevko, 30.09.2020 15:25
    +1
    Все сделал правильно. Тренируййся усердно, осваивайся, удачи!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.09.2020 15:18
    +1
    Не все сразу... шаг за шагом. Главное позитивный и творческий настрой + трудолюбие + вера в себя.
    Успехов Александру!
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 30.09.2020 15:25
    +1
    Все сделал правильно. Тренируййся усердно, осваивайся, удачи!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.09.2020 15:18
    +1
    Не все сразу... шаг за шагом. Главное позитивный и творческий настрой + трудолюбие + вера в себя.
    Успехов Александру!
    Ссылка
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