Элина СВИТОЛИНА: «Нахожусь на хорошем уровне»

Украинка – о выходе в третий раунд Ролан Гаррос

  • 30.09.2020 14:41
  • 1073 просмотра
  • 1 комментарий
Элина СВИТОЛИНА: «Нахожусь на хорошем уровне»
© Jimmie 48 photography. Элина Свитолина

Сегодня Элина Свитолина во втором раунде Ролан Гаррос в трех сетах обыграла мексиканку Ренату Сарасуа. Украинская теннисистка поделилась впечатлениями от матча:

«После «баранки» я старалась вернуться в матч. Думаю, во втором сете я немного потеряла свою игру и стала часто ошибаться, а Сарасуа стабильно играла на задней линии. Пару мячей то тут, то там  и сет уже закончился. Для меня было важно сохранять концентрацию и играть агрессивно.

Думаю, после Страсбурга я нахожусь на хорошем уровне. Мне нужна была матчевая практика перед Ролан Гаррос и я ее получила. Сейчас мне нужно просто оставаться сосредоточенной, играя каждый мяч».

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Источник — Большой теннис Украины

(6 голосов)

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Комментарии
    sokolyk
    online
      sokolyk, 30.09.2020 15:29
    +1
    Кем был бы Роналду, если бы так тоже считал?
    Ссылка
    sokolyk
    online
      sokolyk, 30.09.2020 15:29
    +1
    Кем был бы Роналду, если бы так тоже считал?
    Ссылка
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