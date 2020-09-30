Элина СВИТОЛИНА: «Нахожусь на хорошем уровне»

Сегодня Элина Свитолина во втором раунде Ролан Гаррос в трех сетах обыграла мексиканку Ренату Сарасуа. Украинская теннисистка поделилась впечатлениями от матча:

«После «баранки» я старалась вернуться в матч. Думаю, во втором сете я немного потеряла свою игру и стала часто ошибаться, а Сарасуа стабильно играла на задней линии. Пару мячей то тут, то там и сет уже закончился. Для меня было важно сохранять концентрацию и играть агрессивно.

Думаю, после Страсбурга я нахожусь на хорошем уровне. Мне нужна была матчевая практика перед Ролан Гаррос и я ее получила. Сейчас мне нужно просто оставаться сосредоточенной, играя каждый мяч».