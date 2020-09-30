Артем ФРАНКОВ: «Луческу адекватно воспринимает произошедшее»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков рассказал о своем разговоре с главным тренером киевского «Динамо» Мирчей Луческу после победы над «Гентом» (3:0).

«Говорил с Луческу, сейчас пресс-конференция. Он воспринимает происшедшее, на мой взгляд, абсолютно адекватно — недопустимая расслабленность после третьего гола, играли кто в лес, кто по дрова, угловые — это козырь «Гента», который договаривались им не давать, но в последние тридцать минут все пошло прахом; замены игру не усилили, к сожалению; но не нужно забывать, что до третьего гола и вызванной им дезорганизации все шло нормально; я просил игроков пресечь четыре сильные стороны «Гента» — длинные передачи, быстрые контратаки, правый фланг, откуда прилетают опасные подачи, и стандарты; пресекли три вещи, а вот четвертая... Моментов было на пять игр вперед, Жора (Бущан) проделал отличную работу. Но главное мы все же сделали!», — написал Франков.