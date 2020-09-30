Источник: Динамо перед групповым раундом ЛЧ купит игрока центральной оси

Киевское «Динамо» не планирует масштабного усиление перед групповым этапом Лиги чемпионов. Телеграм-канал «Динамо Киев Inside» сообщает, что в ближайшее время будет куплен полузащитник и на этом трансферы пока закончатся.



«Странно слышать вопли о том, что мол, что уж за 32 премиальных миллиона найдётся пара денег на усиление. Не найдётся. Эти деньги на трансферы если и пойдут, то только самую малость. Миллиона 3-4. За одного игрока центральной оси. Скоро узнаете», – сказано в сообщении.



Напомним, киевляне попадут в третью корзину посева во время жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов.

Читайте также: Динамо готово купить под Лигу чемпионов форварда сборной Боснии