Источник: Динамо перед групповым раундом ЛЧ купит игрока центральной оси

Цена вопроса 3-4 миллиона евро

  • 30.09.2020 13:15
  • 6438 просмотров
  • 9 комментариев
Источник: Динамо перед групповым раундом ЛЧ купит игрока центральной оси
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Киевское «Динамо» не планирует масштабного усиление перед групповым этапом Лиги чемпионов. Телеграм-канал «Динамо Киев Inside» сообщает, что в ближайшее время будет куплен полузащитник и на этом трансферы пока закончатся.
 
«Странно слышать вопли о том, что мол, что уж за 32 премиальных миллиона найдётся пара денег на усиление. Не найдётся. Эти деньги на трансферы если и пойдут, то только самую малость. Миллиона 3-4. За одного игрока центральной оси. Скоро узнаете», – сказано в сообщении.
 
Напомним, киевляне попадут в третью корзину посева во время жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов.

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Источник — Telegram

(20 голосов)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 30.09.2020 14:32
    0
    Считаю, что ни один тренер ничего серйозного не сможет добиться с этой командой, пока не купят 5-6 качественных легионеров. Они до сих пор не понимают, что дело не так в тренерах, как в игроках без толковых?
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 30.09.2020 13:58
    +1
    Эк дефицит какой большой у клуба. Страшно подумать, что было бы с ДК в случае невыхода в ЛЧ. Суркис,наверное, продал бы и дом, и все фамильные драгоценности.
    Ссылка
    Djimbo
      Djimbo, 30.09.2020 13:42
    +1
    UKRAINE FAN, 30.09.2020 13:35
    Цз вроде бы нужнее!
    Згода. Зараз найбільш проблемна лінія - центр захисту.В першу чергу підсилення треба там. Бо Миколенка треба повертати на фланг, він там краще виглядає.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2020 13:36
    +4
    ZAKARPATFAN, 30.09.2020 13:33
    Что я и говорил, денег нет, но вы держитесь. Значит и результата не будет
    ты клоун говорил что с этими игрокам ни одни тренер в не сможет ничего сделать, а уже быстренько переобулся на ходу , как и твои подружки
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 30.09.2020 13:35
    +2
    Цз вроде бы нужнее!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 30.09.2020 13:33
    -7
    Что я и говорил, денег нет, но вы держитесь. Значит и результата не будет
    Ссылка
    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 30.09.2020 13:23
    -9
    симон петлюра, 30.09.2020 13:19
    Пока не будет официальных заявлений не верю инсайдам
    Твое мнение и нах никому не нужно!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 30.09.2020 13:22
    0
    Та хоть и ЛЧ Динамо выиграет и заработает 100 млн. Суркис и 10-тки не даст на трансферы. Будут разных ноунеймов подписывать за борщ. Хотя этот "ноунейм " в этом составе один из лучших
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 30.09.2020 13:19
    +3
    Пока не будет официальных заявлений не верю инсайдам
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2020 13:36
    +4
    ZAKARPATFAN, 30.09.2020 13:33
    Что я и говорил, денег нет, но вы держитесь. Значит и результата не будет
    ты клоун говорил что с этими игрокам ни одни тренер в не сможет ничего сделать, а уже быстренько переобулся на ходу , как и твои подружки
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 30.09.2020 13:19
    +3
    Пока не будет официальных заявлений не верю инсайдам
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 30.09.2020 13:35
    +2
    Цз вроде бы нужнее!
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 30.09.2020 13:58
    +1
    Эк дефицит какой большой у клуба. Страшно подумать, что было бы с ДК в случае невыхода в ЛЧ. Суркис,наверное, продал бы и дом, и все фамильные драгоценности.
    Ссылка
    Djimbo
      Djimbo, 30.09.2020 13:42
    +1
    UKRAINE FAN, 30.09.2020 13:35
    Цз вроде бы нужнее!
    Згода. Зараз найбільш проблемна лінія - центр захисту.В першу чергу підсилення треба там. Бо Миколенка треба повертати на фланг, він там краще виглядає.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 30.09.2020 14:32
    0
    Считаю, что ни один тренер ничего серйозного не сможет добиться с этой командой, пока не купят 5-6 качественных легионеров. Они до сих пор не понимают, что дело не так в тренерах, как в игроках без толковых?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 30.09.2020 13:22
    0
    Та хоть и ЛЧ Динамо выиграет и заработает 100 млн. Суркис и 10-тки не даст на трансферы. Будут разных ноунеймов подписывать за борщ. Хотя этот "ноунейм " в этом составе один из лучших
    Ссылка
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