Сергей СИДОРЧУК: «С Луческу молодые игроки будут только расти»

Капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук прокомментировал победу над бельгийским «Гентом» (3:0) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов и выход в групповой раунд турнира.

«Пока еще не почувствовали вкуса победы. Если бы были зрители, было бы поприятнее. У нас есть молодые футболисты, которые у европейских клубов на виду. Для них это будет витрина и стимул. Я уверен, что с таким тренером они будут только расти. Все смотрят Лигу чемпионов, мало кто смотрит Лигу Европы. Ярмарка у них хорошая. Многие не играли в Лиге чемпионов, для них это будет первый раз. Думаю, что организация и желание футболистов помогут нам не ударить в грязь лицом в Лиге чемпионов», - сказал Сидорчук.

Напомним, жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится 1 октября.