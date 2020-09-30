Сергей СИДОРЧУК: «С Луческу молодые игроки будут только расти»

Хавбек «Динамо» – о выходе в групповой раунд Лиги чемпионов

  • 30.09.2020 13:00
  • 325 просмотров
  • 2 комментария
Сергей СИДОРЧУК: «С Луческу молодые игроки будут только расти»
© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук прокомментировал победу над бельгийским «Гентом» (3:0) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов и выход в групповой раунд турнира.

«Пока еще не почувствовали вкуса победы. Если бы были зрители, было бы поприятнее. У нас есть молодые футболисты, которые у европейских клубов на виду. Для них это будет витрина и стимул. Я уверен, что с таким тренером они будут только расти. Все смотрят Лигу чемпионов, мало кто смотрит Лигу Европы. Ярмарка у них хорошая. Многие не играли в Лиге чемпионов, для них это будет первый раз. Думаю, что организация и желание футболистов помогут нам не ударить в грязь лицом в Лиге чемпионов», - сказал Сидорчук.

Напомним, жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится 1 октября.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 30.09.2020 13:04
    0
    Циганков так не думает
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 30.09.2020 13:01
    0
    с румуном растёт пока только люксембуржец
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 30.09.2020 13:04
    0
    Циганков так не думает
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 30.09.2020 13:01
    0
    с румуном растёт пока только люксембуржец
    Ссылка
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