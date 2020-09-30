Ярмоленко признан лучшим игроком 1/16 финала Кубка английской лиги

Украинец провел феноменальный матч против «Халл Сити»

  • 30.09.2020 12:01
  • 1972 просмотра
  • 7 комментариев
Ярмоленко признан лучшим игроком 1/16 финала Кубка английской лиги
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко получил приз лучшего игрока раунда 1/16 финала Кубка английской лиги. 
 
Напомним, в матче против «Халл Сити» Ярмоленко сделал дубль и два ассиста. Команда украинского вингера победила со счетом 5:1. К сожалению, в матче чемпионата главный тренер «молотобойцев» оставил украинца в запасе.
 
В следующем раунде Кубка английской лиги «Вест Хэм» сыграет с «Эвертоном» на выезде. Встреча пройдет в среду, начало – в 21.45 по Киеву.

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Источник — Сайт Английской футбольной лиги

(10 голосов)

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Комментарии
    mt10360623
    online
      mt10360623, 30.09.2020 12:46
    +1
    Красава Андрюха . Наша гордість!
    Ссылка
    Ibracadabra
    online
      Ibracadabra, 30.09.2020 12:23
    -3
    Кубок вторых составов
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 30.09.2020 12:22
    -3
    Бревно оно и в Африке бревно.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 30.09.2020 12:17
    -5
    jekаfunny, 30.09.2020 12:14
    до сих пор у бойкинючки жопа не остыла , отуспехов Андрея
    да мне смешно от дырявых скоромохов, разве вы не такой реакции добиваетесь подобными новостями?
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 30.09.2020 12:14
    -3
    могли бы ещё вспомнить прошлогодний гол МанЮ, а чо нет, свежачок
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2020 12:14
    +1
    janu0320, 30.09.2020 12:12
    до сих пор вспоминают тот матч против британского марика
    до сих пор у бойкинючки жопа не остыла , отуспехов Андрея
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 30.09.2020 12:12
    -2
    до сих пор вспоминают тот матч против британского марика
    Ссылка
    mt10360623
    online
      mt10360623, 30.09.2020 12:46
    +1
    Красава Андрюха . Наша гордість!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2020 12:14
    +1
    janu0320, 30.09.2020 12:12
    до сих пор вспоминают тот матч против британского марика
    до сих пор у бойкинючки жопа не остыла , отуспехов Андрея
    Ссылка
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