Ярмоленко признан лучшим игроком 1/16 финала Кубка английской лиги

Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко получил приз лучшего игрока раунда 1/16 финала Кубка английской лиги.



Напомним, в матче против «Халл Сити» Ярмоленко сделал дубль и два ассиста. Команда украинского вингера победила со счетом 5:1. К сожалению, в матче чемпионата главный тренер «молотобойцев» оставил украинца в запасе.



В следующем раунде Кубка английской лиги «Вест Хэм» сыграет с «Эвертоном» на выезде. Встреча пройдет в среду, начало – в 21.45 по Киеву.