Манчестер Юнайтед хочет арендовать Луку Йовича

«Манчестер Юнайтед» хочет усилить линию атаки нападающим «Реала» Лукой Йовичем.

Как сообщает испанская пресса, английский клуб хочет арендовать 22-летнего футболиста на этот сезон.

Напомним, Йович перешел в «Реал» летом 2019 года, подписав контракт до 2025 года.

В составе «Реала» футболист провел 28 матчей, забил два мяча и сделал две результативные передачи.

Также МЮ готов арендовать вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.