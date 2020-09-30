Манчестер Юнайтед хочет арендовать Луку Йовича

«Манчестер Юнайтед» хочет усилить линию атаки нападающим «Реала» Лукой Йовичем.
Как сообщает испанская пресса, английский клуб хочет арендовать 22-летнего футболиста на этот сезон.
Напомним, Йович перешел в «Реал» летом 2019 года, подписав контракт до 2025 года.
В составе «Реала» футболист провел 28 матчей, забил два мяча и сделал две результативные передачи.
Также МЮ готов арендовать вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.
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Источник — AS
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