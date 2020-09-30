Манчестер Юнайтед хочет арендовать Луку Йовича

Форвард может продолжить карьеру в Англии

  • 30.09.2020 11:39
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Манчестер Юнайтед хочет арендовать Луку Йовича
© Bleacher Report. Лука Йович

«Манчестер Юнайтед» хочет усилить линию атаки нападающим «Реала» Лукой Йовичем.

Как сообщает испанская пресса, английский клуб хочет арендовать 22-летнего футболиста на этот сезон.

Напомним, Йович перешел в «Реал» летом 2019 года, подписав контракт до 2025 года.

В составе «Реала» футболист провел 28 матчей, забил два мяча и сделал две результативные передачи.

Также МЮ готов арендовать вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.

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Источник — AS

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