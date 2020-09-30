Ястремская / Лапко – Мухаммад / Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 сентября на Открытом чемпионате Франции по теннису стартуют матчи в парном разряде.

Украинка Даяна Ястремская в дуэте с Верой Лапко из Беларуси сыграет против американской пары Эйжа Мухаммад / Джессика Пегула. Встреча состоится пятым запуском на корте №7. Ориентировочное время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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