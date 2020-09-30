Они были слишком счастливы. В Италии мужчина сознался в убийстве арбитра

В Италии задержали мужчину, которого подозревают в убийстве арбитра Даниэле Де Сантиса и его девушки.
В содеянном сознался 21-летний Антонио Де Марко.
В ходе допроса мужчина сообщил, что причиной конфликта стало то, что Де Сантис попросил Де Марко съехать из дома, чтобы он мог жить со своей девушкой.
В итоге Де Марко пробрался в дом и нанес арбитру и его девушке более 60 ударов ножом.
«Они были слишком счастливы, поэтому я разозлился», - сказал Де Марко на допросе.
Предполагается также, что подозреваемый хотел подвергнуть пару пыткам.
33-летний Даниэле Де Сантис за свою карьеру обслужил 130 матчей Серии B и C.
Источник — La Gazzetta dello Sport
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