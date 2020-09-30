Они были слишком счастливы. В Италии мужчина сознался в убийстве арбитра

21-летний мужчина зарезал футбольного судью и его девушку

  • 30.09.2020 10:55
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Они были слишком счастливы. В Италии мужчина сознался в убийстве арбитра
© The Sun. Даниэле Де Сантис и его девушка

В Италии задержали мужчину, которого подозревают в убийстве арбитра Даниэле Де Сантиса и его девушки.

В содеянном сознался 21-летний Антонио Де Марко.

В ходе допроса мужчина сообщил, что причиной конфликта стало то, что Де Сантис попросил Де Марко съехать из дома, чтобы он мог жить со своей девушкой.

В итоге Де Марко пробрался в дом и нанес арбитру и его девушке более 60 ударов ножом. 

«Они были слишком счастливы, поэтому я разозлился», - сказал Де Марко на допросе.

Предполагается также, что подозреваемый хотел подвергнуть пару пыткам.

33-летний Даниэле Де Сантис за свою карьеру обслужил 130 матчей Серии B и C.

 

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Источник — La Gazzetta dello Sport

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