Они были слишком счастливы. В Италии мужчина сознался в убийстве арбитра

В Италии задержали мужчину, которого подозревают в убийстве арбитра Даниэле Де Сантиса и его девушки.

В содеянном сознался 21-летний Антонио Де Марко.

В ходе допроса мужчина сообщил, что причиной конфликта стало то, что Де Сантис попросил Де Марко съехать из дома, чтобы он мог жить со своей девушкой.

В итоге Де Марко пробрался в дом и нанес арбитру и его девушке более 60 ударов ножом.

«Они были слишком счастливы, поэтому я разозлился», - сказал Де Марко на допросе.

Предполагается также, что подозреваемый хотел подвергнуть пару пыткам.

33-летний Даниэле Де Сантис за свою карьеру обслужил 130 матчей Серии B и C.