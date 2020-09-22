В Италии зарезали футбольного арбитра с его девушкой

33-летнего футбольного арбитра Даниэле Де Сантис нашли мертвым в своем доме в Лечче.

Мужчина скончался от ножевых ранений. Вместе с ним погибла его девушка, 30-летния Элеонора Манта.

Как отмечает La Repubblica, свидетели сообщили, что слышали крики и звуки борьбы, а потом увидели мужчину, который бежал по улице с ножом в руках.

Де Сантис за свою карьеру обслужил 130 матчей Серии B и C.