В Италии зарезали футбольного арбитра с его девушкой

33-летнего футбольного арбитра Даниэле Де Сантис нашли мертвым в своем доме в Лечче.
Мужчина скончался от ножевых ранений. Вместе с ним погибла его девушка, 30-летния Элеонора Манта.
Как отмечает La Repubblica, свидетели сообщили, что слышали крики и звуки борьбы, а потом увидели мужчину, который бежал по улице с ножом в руках.
Де Сантис за свою карьеру обслужил 130 матчей Серии B и C.
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Источник — La Repubblica
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