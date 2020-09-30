Виландер рассказал, кто может помешать Надалю выиграть Ролан Гаррос

Легендарный теннисист и эксперт телеканала Eurosport Матс Виландер назвал теннисистов, которые могут помешать Рафаэлю Надалю в 13-й раз выиграть Открытый чемпионат Франции по теннису.



- Во-первых, это Тим и Джокович. Тажке я думаю, что есть шансы у Шаповалова и Циципаса, Зверева и Берреттини. Эти парни – монстры на грунте, потому что они очень мощные и очень сильно бьют по мячу. Они не боятся Рафы или кого-то еще, поэтому я думаю, что нас ожидают сенсационные результаты.



Это медленный, тяжелый грунтовый корт, поэтому вам придется отбивать мяч плоско и сильно, и я думаю, что многие ребята знают, как это делать, поэтому это будет отличный турнир с точки зрения тенниса.



- Вы верите, что Доминик Тим, выигравший Открытый чемпионат США, станет лидером мужского тенниса?

- Если честно, я так не думаю.

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