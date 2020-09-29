Матс ВИЛАНДЕР: «Не считаю Надаля фаворитом Ролан Гаррос»

Комментатор телеканала Eurosport и 7-кратный победитель турниров Большого шлема Матс Виландер попытался объяснить секрет успеха Рафаэля Надаля на Ролан Гаррос, где испанец выигрывал титул уже 12 раз:

«Секрет в умении подстраивать свою игру под разные условия. Поскольку на Ролан Гаррос условия меняются чаще, чем на других турнирах Большого шлема. Грунт – естественное покрытие, и оно становится очень скользким. Наверно, Надаль всегда молится о том, чтобы было 25 градусов тепла, солнечно, и даже ветрено, это идеальные условия для него.

Думаю, чтобы выиграть титул на Ролан Гаррос, ему нужно выиграть 2 матча из 7. В остальных пяти ему нужно выложиться в течение 25 минут, после чего его соперник осознает, что не сможет его победить. Сейчас же ему придется выиграть 6 или 7 матчей, ведь каждый соперник помнит, что Рафа проиграл Диего Шварцману в Риме.

Они будут знать, что он сыграл всего 3 матча на грунте. При том, что обычно перед Ролан Гаррос он играет по 25 матчей на грунте и выигрывает 4 турнира.

Поэтому, соперники будут думать, что у них есть шанс. Один соперник отберет у Надаля сет, другой – два сета. И когда Рафа дойдет до полуфинала с Тимом или кем-то другим, он уже не будет настолько свежим и уверенным в себе, каким он был в прошлом. Это опасность, которую я вижу для Рафы. Именно поэтому я не считаю его фаворитом».

Ранее Виландер сравнил Надаля с Криштиану Роналду.