Матс ВИЛАНДЕР: «Месси – это Федерер, а Роналду – Надаль»

Легендарный теннисист и эксперт телеканала Eurosport Матс Виландер попытался сравнить лучших футболистов и теннисистов современности.



- В футболе есть Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар. На кого из лучших теннисистов они похожи?

- Давайте подумаем. Я бы сказал, что Федерер похож на Роналду. Хотя, возможно, больше Надаль. Думаю, Роналду больше похож на Надаля. Месси, скорее всего, похож на Федерера, они очень расслабленные, имеют невероятные навыки. А Неймар, наверное, больше похож на Джоковича, ведь он немного моложе остальных.

Я даже не думал, что Неймара уже ставят в один уровень с Роналду и Месси, даже не предполагал, – сказал Виландер.