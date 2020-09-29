Матс ВИЛАНДЕР: «Месси – это Федерер, а Роналду – Надаль»

Семикратный победитель турниров Большого Шлема сравнил лучших футболистов и теннисистов

  • 29.09.2020 17:40
  • 372 просмотра
  • 1 комментарий
Матс ВИЛАНДЕР: «Месси – это Федерер, а Роналду – Надаль»
© Eurosport Channel. Матс Виландер

Легендарный теннисист и эксперт телеканала Eurosport Матс Виландер попытался сравнить лучших футболистов и теннисистов современности.
 
- В футболе есть Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар. На кого из лучших теннисистов они похожи?
- Давайте подумаем. Я бы сказал, что Федерер похож на Роналду. Хотя, возможно, больше Надаль. Думаю, Роналду больше похож на Надаля. Месси, скорее всего, похож на Федерера, они очень расслабленные, имеют невероятные навыки. А Неймар, наверное, больше похож на Джоковича, ведь он немного моложе остальных. 

Я даже не думал, что Неймара уже ставят в один уровень с Роналду и Месси, даже не предполагал, – сказал Виландер.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    tima fialko
    online
      tima fialko, 29.09.2020 18:34
    0
    Статистика зустрічей.Надаль-Федерер 26 : 17. Роналду знову перемагає
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 29.09.2020 18:34
    0
    Статистика зустрічей.Надаль-Федерер 26 : 17. Роналду знову перемагає
    Ссылка
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