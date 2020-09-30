ЯКОВЕНКО: «Динамо воспользовалось детскими ошибками игроков Гента»

Бывший футболист «Динамо» Александр Яковенко поделился мыслями о победе киевского клуба над «Гентом» (3:0) в ответном матче 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов:

«Матч сложился наилучшим образом для «Динамо», потому что был быстрый гол. «Генту» нужно было атаковать. Очень много они пытались что-то сделать, но у них это особо не получилось. В свою очередь было много ошибок со стороны «Гента» - ошибок в обороне. Киевляне воспользовались этими детскими ошибками и довели матч до логического завершения. Могли забить больше, но, мне кажется, все по делу, несмотря на шансы «Гента» в этом матче», - сказал Яковенко.