ЯКОВЕНКО: «Динамо воспользовалось детскими ошибками игроков Гента»

Специалист прокомментировал победу киевской команды над бельгийским «Гентом» (3:0)

  • 30.09.2020 10:15
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ЯКОВЕНКО: «Динамо воспользовалось детскими ошибками игроков Гента»
© Футбол 1/2/3. Александр Яковенко

Бывший футболист «Динамо» Александр Яковенко поделился мыслями о победе киевского клуба над «Гентом» (3:0) в ответном матче 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов:

«Матч сложился наилучшим образом для «Динамо», потому что был быстрый гол. «Генту» нужно было атаковать. Очень много они пытались что-то сделать, но у них это особо не получилось. В свою очередь было много ошибок со стороны «Гента» - ошибок в обороне. Киевляне воспользовались этими детскими ошибками и довели матч до логического завершения. Могли забить больше, но, мне кажется, все по делу, несмотря на шансы «Гента» в этом матче», - сказал Яковенко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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