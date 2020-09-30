Сестры Киченок – Грачева / Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 сентября на Открытом чемпионате Франции по теннису стартуют матчи в парном разряде.



Сестры Людмила и Надежда Киченок в первом раунде сыграют против Варвары Грачевой (Россия) и Ясмине Паолини (Италия). Встреча состоится первым запуском на корте №3. Время начала – 12:00 по Киеву.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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