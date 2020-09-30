ВИДЕО. Как игроки облили Реброва шампанским во время пресс-конференции

Игроки «Ференцвароша» ярко отпраздновали выход венгерского клуба в групповой раунд Лиги чемпионов.

Во время послематчевой пресс-конференции они забежали в пресс-рум и облили шампанским главного тренера команды Сергея Реброва. Игорь Харатин снимал все это действие на телефон. К сожалению, одна из бутылок дала осечку.

Напомним, «Ференцварош» будет сеяться из четвертой корзины, а это значит, что венгерский клуб может стать соперником как «Динамо» (3-я корзина), так и «Шахтера» (2-я корзина).

