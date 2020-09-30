ВИДЕО. Как игроки облили Реброва шампанским во время пресс-конференции

Вся команда «Ференцвароша» прибежала праздновать, Харатин снимал на телефон

  • 30.09.2020 10:03
  • 9785 просмотров
  • 7 комментариев
ВИДЕО. Как игроки облили Реброва шампанским во время пресс-конференции
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

Игроки «Ференцвароша» ярко отпраздновали выход венгерского клуба в групповой раунд Лиги чемпионов.

Во время послематчевой пресс-конференции они забежали в пресс-рум и облили шампанским главного тренера команды Сергея Реброва. Игорь Харатин снимал все это действие на телефон. К сожалению, одна из бутылок дала осечку.

Напомним, «Ференцварош» будет сеяться из четвертой корзины, а это значит, что венгерский клуб может стать соперником как «Динамо» (3-я корзина), так и «Шахтера» (2-я корзина).
 

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Источник — ФК Ференцварош

(22 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.09.2020 11:34
    0
    rasheed_iverson, 30.09.2020 10:21
    Ребров молодець.
    Думаю буде тренером збірної України з часом
    Топ-тренеру лучше обходить украинский футбол, если есть предложения из цивилизованных стран. А то засосет олигархическое болото.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.09.2020 11:32
    0
    didin87, 30.09.2020 10:57
    Не факт, что Ребров будет работать со СБУ. Советников у тренера СБУ много, все все знают, ответственность большая, в каждой газетенке разбирают по крупицам состав - почему этого вызвал, этого не вызвал, он что- ничего в футболе не понимает? каждый матч, даже товарищеский, через лупу, денег гораздо меньше, чем на клубном уровне.
    Кроме Реброва есть Скрипник, Вернидуб, Григорчук, Рябоконь, Костышин и т.д.
    Поживём увидим решится ли, ну а перечисленные может и нормальные, но пока результат из гумна слепить пулю получается у него, а это уже дорогого стоит, интересно будет увидеть в более ресурсном клубе повыше статусом чем те что были, понравился Блохин говорящий что то он создал команду которая у Реброва заиграла
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.09.2020 11:18
    +1
    Ребров заслужив очолити клуб з Серії А або АПЛ або навіть Бундесліги.
    Сергій Станіславович - топ-тренер. Вся Україна пишається вами.
    Ссылка
    didin87
      didin87, 30.09.2020 10:57
    +1
    dd dent, 30.09.2020 10:44
    Когда шева свалит в Милан или ещё куда то неплохо было бы подсуетиться с Ребровым т.к наших то и ставить больше не кого из прогрессивных.
    Интересно хватит ли ума усилить состав венграм, учитывая что там вся команда стоит до 25 млн и так он чудо сотворил пройдя всех более сложных соперников
    Не факт, что Ребров будет работать со СБУ. Советников у тренера СБУ много, все все знают, ответственность большая, в каждой газетенке разбирают по крупицам состав - почему этого вызвал, этого не вызвал, он что- ничего в футболе не понимает? каждый матч, даже товарищеский, через лупу, денег гораздо меньше, чем на клубном уровне.
    Кроме Реброва есть Скрипник, Вернидуб, Григорчук, Рябоконь, Костышин и т.д.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.09.2020 10:44
    +5
    Когда шева свалит в Милан или ещё куда то неплохо было бы подсуетиться с Ребровым т.к наших то и ставить больше не кого из прогрессивных.
    Интересно хватит ли ума усилить состав венграм, учитывая что там вся команда стоит до 25 млн и так он чудо сотворил пройдя всех более сложных соперников
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 30.09.2020 10:41
    +5
    Ребров наше майбутнє
    Ссылка
    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 30.09.2020 10:21
    +12
    Ребров молодець.
    Думаю буде тренером збірної України з часом
    Ссылка
    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 30.09.2020 10:21
    +12
    Ребров молодець.
    Думаю буде тренером збірної України з часом
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.09.2020 10:44
    +5
    Когда шева свалит в Милан или ещё куда то неплохо было бы подсуетиться с Ребровым т.к наших то и ставить больше не кого из прогрессивных.
    Интересно хватит ли ума усилить состав венграм, учитывая что там вся команда стоит до 25 млн и так он чудо сотворил пройдя всех более сложных соперников
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 30.09.2020 10:41
    +5
    Ребров наше майбутнє
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.09.2020 11:18
    +1
    Ребров заслужив очолити клуб з Серії А або АПЛ або навіть Бундесліги.
    Сергій Станіславович - топ-тренер. Вся Україна пишається вами.
    Ссылка
    didin87
    online
      didin87, 30.09.2020 10:57
    +1
    dd dent, 30.09.2020 10:44
    Когда шева свалит в Милан или ещё куда то неплохо было бы подсуетиться с Ребровым т.к наших то и ставить больше не кого из прогрессивных.
    Интересно хватит ли ума усилить состав венграм, учитывая что там вся команда стоит до 25 млн и так он чудо сотворил пройдя всех более сложных соперников
    Не факт, что Ребров будет работать со СБУ. Советников у тренера СБУ много, все все знают, ответственность большая, в каждой газетенке разбирают по крупицам состав - почему этого вызвал, этого не вызвал, он что- ничего в футболе не понимает? каждый матч, даже товарищеский, через лупу, денег гораздо меньше, чем на клубном уровне.
    Кроме Реброва есть Скрипник, Вернидуб, Григорчук, Рябоконь, Костышин и т.д.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.09.2020 11:34
    0
    rasheed_iverson, 30.09.2020 10:21
    Ребров молодець.
    Думаю буде тренером збірної України з часом
    Топ-тренеру лучше обходить украинский футбол, если есть предложения из цивилизованных стран. А то засосет олигархическое болото.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.09.2020 11:32
    0
    didin87, 30.09.2020 10:57
    Не факт, что Ребров будет работать со СБУ. Советников у тренера СБУ много, все все знают, ответственность большая, в каждой газетенке разбирают по крупицам состав - почему этого вызвал, этого не вызвал, он что- ничего в футболе не понимает? каждый матч, даже товарищеский, через лупу, денег гораздо меньше, чем на клубном уровне.
    Кроме Реброва есть Скрипник, Вернидуб, Григорчук, Рябоконь, Костышин и т.д.
    Поживём увидим решится ли, ну а перечисленные может и нормальные, но пока результат из гумна слепить пулю получается у него, а это уже дорогого стоит, интересно будет увидеть в более ресурсном клубе повыше статусом чем те что были, понравился Блохин говорящий что то он создал команду которая у Реброва заиграла
    Ссылка
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