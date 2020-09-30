ВИДЕО. Как игроки облили Реброва шампанским во время пресс-конференции

Игроки «Ференцвароша» ярко отпраздновали выход венгерского клуба в групповой раунд Лиги чемпионов.
Во время послематчевой пресс-конференции они забежали в пресс-рум и облили шампанским главного тренера команды Сергея Реброва. Игорь Харатин снимал все это действие на телефон. К сожалению, одна из бутылок дала осечку.
Напомним, «Ференцварош» будет сеяться из четвертой корзины, а это значит, что венгерский клуб может стать соперником как «Динамо» (3-я корзина), так и «Шахтера» (2-я корзина).
Источник — ФК Ференцварош
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Думаю буде тренером збірної України з часом
Кроме Реброва есть Скрипник, Вернидуб, Григорчук, Рябоконь, Костышин и т.д.
Сергій Станіславович - топ-тренер. Вся Україна пишається вами.
Интересно хватит ли ума усилить состав венграм, учитывая что там вся команда стоит до 25 млн и так он чудо сотворил пройдя всех более сложных соперников
Кроме Реброва есть Скрипник, Вернидуб, Григорчук, Рябоконь, Костышин и т.д.
Интересно хватит ли ума усилить состав венграм, учитывая что там вся команда стоит до 25 млн и так он чудо сотворил пройдя всех более сложных соперников
Думаю буде тренером збірної України з часом
Думаю буде тренером збірної України з часом
Интересно хватит ли ума усилить состав венграм, учитывая что там вся команда стоит до 25 млн и так он чудо сотворил пройдя всех более сложных соперников
Сергій Станіславович - топ-тренер. Вся Україна пишається вами.
Интересно хватит ли ума усилить состав венграм, учитывая что там вся команда стоит до 25 млн и так он чудо сотворил пройдя всех более сложных соперников
Кроме Реброва есть Скрипник, Вернидуб, Григорчук, Рябоконь, Костышин и т.д.
Думаю буде тренером збірної України з часом
Кроме Реброва есть Скрипник, Вернидуб, Григорчук, Рябоконь, Костышин и т.д.
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