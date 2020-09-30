Капитан Гента: «Пропустили три простых гола, а сами не рисковали»

Защитник «Гента» Мишель Нгаде прокомментировал поражение своей команды от «Динамо» в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов (0:3):

«Мы снова пропустили три простых гола. После игры я почувствовал, что их можно было избежать. С другой стороны, мы создали довольно много моментов. Это позитивный момент, но плохо, что мы не рисковали. У нас были возможности пройти квалификацию.

В чем причина поражения? В нас, в игроках. Единственное, что мы можем сделать сейчас, - это извлечь уроки для будущих матчей в чемпионате и Лиге Европы», - сказал Нгаде.