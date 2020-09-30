Капитан Гента: «Пропустили три простых гола, а сами не рисковали»

Мишель Нгаде высказался о поражении от «Динамо»

  • 30.09.2020 09:03
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Капитан Гента: «Пропустили три простых гола, а сами не рисковали»
© ФК Гент

Защитник «Гента» Мишель Нгаде прокомментировал поражение своей команды от «Динамо» в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов (0:3):

«Мы снова пропустили три простых гола. После игры я почувствовал, что их можно было избежать. С другой стороны, мы создали довольно много моментов. Это позитивный момент, но плохо, что мы не рисковали. У нас были возможности пройти квалификацию. 

В чем причина поражения? В нас, в игроках. Единственное, что мы можем сделать сейчас, - это извлечь уроки для будущих матчей в чемпионате и Лиге Европы», - сказал Нгаде.

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Источник — ФК Гент

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