75-летний Луческу станет самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов

Наставник «Динамо» станет рекордсменом турнира

  • 30.09.2020 07:33
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75-летний Луческу станет самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

В ответном матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» дома разгромило бельгийский «Гент» со счетом 3:0 и вышло в групповой раунд турнира. 

Главный тренер украинской команды Мирча Луческу станет самым возрастным тренером турнира.

75-летний румынский специалист обойдет Юппа Хайнкеса, который в возрасте 73 лет играл с «Баварией» в Лиге чемпионов в сезоне 2017/18.

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Источник — УЕФА

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