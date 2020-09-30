75-летний Луческу станет самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов

В ответном матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» дома разгромило бельгийский «Гент» со счетом 3:0 и вышло в групповой раунд турнира.

Главный тренер украинской команды Мирча Луческу станет самым возрастным тренером турнира.

75-летний румынский специалист обойдет Юппа Хайнкеса, который в возрасте 73 лет играл с «Баварией» в Лиге чемпионов в сезоне 2017/18.