Форвард Гента: «Создали много моментов, но не реализовали ни одного»

Нападающий «Гента» Лоран Депуатр прокомментировал поражение своей команды от «Динамо» в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов (0:3):

«Это был не наш вечер. После трех пропущенных мячей в Украине стало непросто.

Когда ты делаешь глупые ошибки против такой хорошей команды, как киевское «Динамо», ты должен перекрывать их голами, а мы этого не сделали. Урок, который я извлек из этого матча? Мы должны действовать эффективнее в обоих случаях. Если у вас больше шансов, чем у команды-победителя, вы знаете, в чем дело. Сегодня вечером мы создали много хороших атак, особенно во втором тайме, но не реализовали ни одного момента. Если вы позволите «Динамо» забить уже через 9 минут после начала матча, вы придадите им уверенности и поймете, что это будет трудный вечер», - сказад Депуатр.