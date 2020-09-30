ЗАХОВАЙЛО: «Готов простить Луческу все обиды. Он показал результат»

Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал победу киевского «Динамо» над «Гентом» (3:0) в ответном матче 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов:

«Признаюсь, неожиданный результат киевского матча. Как болельщика меня интересовал только положительный результат киевлян. Как специалист, я ожидал этот матч с опаской. Если делать профессиональный разбор этой игры, то надо признать, что счет на табло не соответствовал реальной ситуации. Бущан творил чудеса. Должно и нам когда-то фартить. Я очень рад тому что динамовцы и мы болельщики, ещё в этом сезоне, минимум шесть раз услышим гимн Лиги Чемпионов. Поздравляю всех нас с заслуженной победой, а руководство с хорошими деньгами. И о главном, эта победа стала реальностью благодаря опыту и профессионализму Луческу. Я, как коренной киевлянин готов забыть обиды, он показал результат и значит смыл кровью весь наш скепсис. У нас наконец есть тренер», - написал Заховайло.