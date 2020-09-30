ЗАХОВАЙЛО: «Готов простить Луческу все обиды. Он показал результат»

Эксперт высказался о проходе «Динамо» в групповой раунд Лиги чемпионов

  • 30.09.2020 07:00
  • 4766 просмотров
  • 3 комментария
ЗАХОВАЙЛО: «Готов простить Луческу все обиды. Он показал результат»
© Facebook. Вячеслав Заховайло

Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал победу киевского «Динамо» над «Гентом» (3:0) в ответном матче 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов:

«Признаюсь, неожиданный результат киевского матча. Как болельщика меня интересовал только положительный результат киевлян. Как специалист, я ожидал этот матч с опаской. Если делать профессиональный разбор этой игры, то надо признать, что счет на табло не соответствовал реальной ситуации. Бущан творил чудеса. Должно и нам когда-то фартить. Я очень рад тому что динамовцы и мы болельщики, ещё в этом сезоне, минимум шесть раз услышим гимн Лиги Чемпионов. Поздравляю всех нас с заслуженной победой, а руководство с хорошими деньгами. И о главном, эта победа стала реальностью благодаря опыту и профессионализму Луческу. Я, как коренной киевлянин готов забыть обиды, он показал результат и значит смыл кровью весь наш скепсис. У нас наконец есть тренер», - написал Заховайло.

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Источник — Facebook

(44 голоса)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 30.09.2020 07:50
    +1
    Хорошо сказано!!! Именно смыл!!!
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    Sentinel
    online
      Sentinel, 30.09.2020 07:13
    +4
    Vytas Meskauskas, 30.09.2020 07:09
    Гент который не набирает очки даже в Бельгии не показатель.
    А что показатель? Выиграть у Баварии? У нее только Хоффенхайм может выиграть 80% задач на сезон Луческу уже выполнил. Суркиса интересует только Лига Чемпионов, даже 1 место в чемпионате важно только с позиции прямого попадания в Лигу Чемпионов. За чукр дают медальку и грамоту, за ЛЧ 30+ миллионов
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 30.09.2020 07:09
    0
    Гент который не набирает очки даже в Бельгии не показатель.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 30.09.2020 07:13
    +4
    Vytas Meskauskas, 30.09.2020 07:09
    Гент который не набирает очки даже в Бельгии не показатель.
    А что показатель? Выиграть у Баварии? У нее только Хоффенхайм может выиграть 80% задач на сезон Луческу уже выполнил. Суркиса интересует только Лига Чемпионов, даже 1 место в чемпионате важно только с позиции прямого попадания в Лигу Чемпионов. За чукр дают медальку и грамоту, за ЛЧ 30+ миллионов
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 30.09.2020 07:50
    +1
    Хорошо сказано!!! Именно смыл!!!
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 30.09.2020 07:09
    0
    Гент который не набирает очки даже в Бельгии не показатель.
    Ссылка
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