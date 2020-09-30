Юношеская лига УЕФА: утвержден новый формат, старт в марте

УЕФА утвердил новый формат для Юношеской лиги УЕФА в сезоне 2020/21
Решение принято из-за существенных трудностей с организацией соревнований, а также чтобы не заставлять молодых игроков путешествовать в нынешних условиях пандемии коронавируса.
В соревновании будут введены матчи на выбывание, начиная уже со стадии 1/32 финала.
Турнир начнется в марте 2021 года, а окончательные детали будут утверждены Исполнительным комитетом УЕФА позже.
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Источник — УЕФА
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