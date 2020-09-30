Жерсон РОДРИГЕШ: «Мы хорошо защищались и неплохо выбегали в контратаки»

Полузащитник «Динамо» Жерсон Родригес поделился своим мнением после матча квалификации Лиги чемпионов с бельгийским «Гентом» (3:0):

«Я думаю, мы выступили хорошо. Сыграли компактно, как и просил нас тренер, и неплохо контратаковали. И я бы не сказал, что противник сегодня был слабый. Просто мы хорошо защищались и неплохо выбегали в контратаки.

Групповой этап Лиги чемпионов – это совершенно новый уровень. И мы будем готовиться. Уверен, тренерский штаб выработает правильную стратегию. Нам надо только тренироваться и надеяться на лучшее».