Жерсон РОДРИГЕШ: «Мы хорошо защищались и неплохо выбегали в контратаки»

Полузащитник «Динамо» Жерсон Родригес поделился своим мнением после матча квалификации Лиги чемпионов с бельгийским «Гентом» (3:0):
«Я думаю, мы выступили хорошо. Сыграли компактно, как и просил нас тренер, и неплохо контратаковали. И я бы не сказал, что противник сегодня был слабый. Просто мы хорошо защищались и неплохо выбегали в контратаки.
Групповой этап Лиги чемпионов – это совершенно новый уровень. И мы будем готовиться. Уверен, тренерский штаб выработает правильную стратегию. Нам надо только тренироваться и надеяться на лучшее».
Источник — ФК Динамо Киев
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