Игорь ПЛАСТУН: «Пенальти? Я играл головой и попал себе в руку»

Украинский защитник «Гента» прокомментировал поражение от «Динамо» в ЛЧ

  • 30.09.2020 03:43
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Игорь ПЛАСТУН: «Пенальти? Я играл головой и попал себе в руку»
© ФК Динамо Киев. Игорь Пластун

Украинский защитник «Гента» Игорь Пластун прокомментировал поражение своей команды от «Динамо» в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов (0:3):

«Это футбол. Уже абсолютно не важно, сколько мы били. Надо было забивать. Нам есть над чем работать, нужно исправлять сложившуюся ситуацию в команде. Идем дальше.

Привезенный пенальти? Шел прострел. Я играл головой и попал себе в руку. Нечего комментировать. В целом тяжело говорить, когда проигрываешь».

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Источник — Футбол 1/2/3

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