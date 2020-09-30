Игорь ПЛАСТУН: «Пенальти? Я играл головой и попал себе в руку»

Украинский защитник «Гента» Игорь Пластун прокомментировал поражение своей команды от «Динамо» в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов (0:3):

«Это футбол. Уже абсолютно не важно, сколько мы били. Надо было забивать. Нам есть над чем работать, нужно исправлять сложившуюся ситуацию в команде. Идем дальше.

Привезенный пенальти? Шел прострел. Я играл головой и попал себе в руку. Нечего комментировать. В целом тяжело говорить, когда проигрываешь».