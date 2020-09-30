Игорь ПЛАСТУН: «Пенальти? Я играл головой и попал себе в руку»

Украинский защитник «Гента» Игорь Пластун прокомментировал поражение своей команды от «Динамо» в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов (0:3):
«Это футбол. Уже абсолютно не важно, сколько мы били. Надо было забивать. Нам есть над чем работать, нужно исправлять сложившуюся ситуацию в команде. Идем дальше.
Привезенный пенальти? Шел прострел. Я играл головой и попал себе в руку. Нечего комментировать. В целом тяжело говорить, когда проигрываешь».
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Источник — Футбол 1/2/3
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