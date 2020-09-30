Вим ДЕ ДЕККЕР: «В чем разница? Динамо реализовало свои моменты, а мы – нет»

Главный тренер «Гента» Вим Де Деккер на пресс-конференции после второго матча раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Динамо» и «Гентом» (3:0) сказал:

– Нам тяжело и досадно. Мы надеялись на большее, хотели достичь успеха, но нам это не удалось, Наибольшая разница в том, что «Динамо» реализовали свои моменты, а мы – нет. Первые минуты были за «Динамо». Потом мы улучшили свою игру, но не реализовали свои моменты. Также у «бело-синих» больше опыта в матчах подобного уровня, в евротурнирах, а у нас меньше. Киевлянам удалось забить почти из ничего. Тяжело, но нужно двигаться дальше.

– Как прокомментируете действия игроков обороны сегодня?

– Нам нужно над этим отработать. Защита сыграла не очень хорошо. «Динамо» забивало достаточно легко, нужно быть быстрыми и работать еще больше особенно над игрой в защите. Но также наша линия атаки не реализовала свои моменты.

– Как получилось, что «Гент» нанес больше ударов по воротам чем «Динамо» и не забил ни одного гола?

– Да, мы сыграли не очень хорошо в защите. Я сделал несколько замен в перерыве, но не удалось улучшить свою игру и быть агрессивными в нападении.

– Почему не сыграл Овусу?

– У него травмировано колено, нужно время на восстановление. Возможно, он будет играть в следующих турах чемпионата Бельгии.