Илья ЗАБАРНЫЙ: «Наш план удался, но были негативные моменты в обороне»

Защитник киевского «Динамо» Илья Забарный после победы над «Гентом» в раунде плей-офф Лиги чемпионов (3:0) рассказал об игре в эфире телеканала Футбол 1:

– Игра была тяжелая, мы готовились, счет был 0:0, когда выходили. Эмоции только положительные! Три года не попадали в Лигу чемпионов, и сейчас, наконец-то, вышли. Ребята молодцы, поздравляю команду.

– «Динамо» сегодня многое удавалось впереди, но не все было так идеально в защите. Нужно совершенствовать игру в обороне?

– Да, были негативные моменты в обороне. Но, думаю, мы все проанализируем и исправим ошибки.

– Если не секрет, какой был план на игру и насколько он удался?

– План был контролировать мяч и игру, играть спокойно. Время было на нашей стороне. Что касается того, что не удалось – мы слишком рисковали сзади, нужно было сыграть чуть проще. А так, думаю, план удался.