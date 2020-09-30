Оценки матча Динамо – Гент. Бущан сделал 12 сэйвов и стал героем поединка

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Динамо» – «Гент» (3:0).
Лучшим игроком матча стал Георгий Бущан (оценка 8.5). Голкипер внес весомый вклад в победу команды, сделав 12 сэйвов! На высоком уровне матч отыграли Виталий Буяльский (8.0), Владислав Супряга и Жерсон Родригеш (по 7.5).
Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.
Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.
Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Гент» – 3:0:
Замены «Динамо»: Виктор Цыганков – 5,5; Беньямин Вербич – 6,0; Александр Андриевский – 6,0.
Замены «Гента»: Сулайман Маррех – 5,5; Джордан Ботака – 5,0; Маттис Самуаз – 5,0
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Я не скажу, что он лучший, просто сегодня ему везло.
але звісно що такому диванному експерту, як ви, видніше
Я не скажу, что он лучший, просто сегодня ему везло.
Я не скажу, что он лучший, просто сегодня ему везло.
шкода що Вербіч та Циганков ще не набрали форму, як на мене, то вони дуже послабили гру Динамо, коли з'явились на полі
шкода що Вербіч та Циганков ще не набрали форму, як на мене, то вони дуже послабили гру Динамо, коли з'явились на полі
Я не скажу, что он лучший, просто сегодня ему везло.
але звісно що такому диванному експерту, як ви, видніше
Я не скажу, что он лучший, просто сегодня ему везло.
Я не скажу, что он лучший, просто сегодня ему везло.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.