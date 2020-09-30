Оценки матча Динамо – Гент. Бущан сделал 12 сэйвов и стал героем поединка

Киевляне забили 3 гола в ворота бельгийского клуба и вышли в группу ЛЧ

  • 30.09.2020 00:23
  • 1674 просмотра
  • 12 комментариев
Оценки матча Динамо – Гент. Бущан сделал 12 сэйвов и стал героем поединка
© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Динамо» – «Гент» (3:0).

Лучшим игроком матча стал Георгий Бущан (оценка 8.5). Голкипер внес весомый вклад в победу команды, сделав 12 сэйвов! На высоком уровне матч отыграли Виталий Буяльский (8.0), Владислав Супряга и Жерсон Родригеш (по 7.5).

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Гент» – 3:0:

  

Замены «Динамо»: Виктор Цыганков – 5,5; Беньямин Вербич – 6,0; Александр Андриевский – 6,0.

Замены «Гента»: Сулайман Маррех – 5,5; Джордан Ботака – 5,0; Маттис Самуаз – 5,0

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    viktor112007
    online
      viktor112007, 30.09.2020 00:46
    +2
    name_footbol, 30.09.2020 00:43
    Бущану везло, ну ребят. Вы же матч видели. Все в центр в руки.
    Я не скажу, что он лучший, просто сегодня ему везло.
    не думав, що вірний вибір позиції + хорошу реакція можна назвати везінням.
    але звісно що такому диванному експерту, як ви, видніше
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 30.09.2020 00:44
    +1
    Мы не принимаем Луческу !!... уберите динамо из группы ЛЧ - это пустое ... только верните нам тренера с Динамовским сердцем!!
    Ссылка
    Андрей Абзонь
      Андрей Абзонь, 30.09.2020 00:44
    0
    Vitalik_Medvid, 30.09.2020 00:39
    Бойко - воротар одного сезону. Він всю кар’єру нереально привозний і ненадійний, а крім того ще й нервозність якусь передає, коли у воротах стоіть. Бущан, здається, трохи кращий. Сейвів сьогодні багато, але якшо відверто - практично все летіло в нього. Він просто взяв ті м’ячі, які повинен був. Молодець.
    Согласен, не могу понять восторга по Бущану. Да, делал сейвы, но они все рабочи, без подвигов. А вот передачи ногами оставляют желать лучшего.
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 30.09.2020 00:43
    0
    Бущану везло, ну ребят. Вы же матч видели. Все в центр в руки.
    Я не скажу, что он лучший, просто сегодня ему везло.
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 30.09.2020 00:43
    +1
    Бущану везло, ну ребят. Вы же матч видели. Все в центр в руки.
    Я не скажу, что он лучший, просто сегодня ему везло.
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
      Vitalik_Medvid, 30.09.2020 00:39
    +5
    bullyUA, 30.09.2020 00:32
    В свое время именно благодаря Бойко Днепр был в финале ЛЕ.
    Бойко - воротар одного сезону. Він всю кар’єру нереально привозний і ненадійний, а крім того ще й нервозність якусь передає, коли у воротах стоіть. Бущан, здається, трохи кращий. Сейвів сьогодні багато, але якшо відверто - практично все летіло в нього. Він просто взяв ті м’ячі, які повинен був. Молодець.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2020 00:38
    +4
    В сборную парня
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 30.09.2020 00:38
    +3
    Бущан реально божив, давно такого не бачив
    шкода що Вербіч та Циганков ще не набрали форму, як на мене, то вони дуже послабили гру Динамо, коли з'явились на полі
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.09.2020 00:32
    -2
    Alexander Киев, 30.09.2020 00:28
    Бойко в шоке..
    В свое время именно благодаря Бойко Днепр был в финале ЛЕ.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 30.09.2020 00:31
    -1
    Циганков у Мірчі стає залізним гравцем запасу, і цей матч продемонстрував чому.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 30.09.2020 00:28
    0
    Бойко в шоке..
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 30.09.2020 00:28
    +1
    Жора растет на глазах
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
      Vitalik_Medvid, 30.09.2020 00:39
    +5
    bullyUA, 30.09.2020 00:32
    В свое время именно благодаря Бойко Днепр был в финале ЛЕ.
    Бойко - воротар одного сезону. Він всю кар’єру нереально привозний і ненадійний, а крім того ще й нервозність якусь передає, коли у воротах стоіть. Бущан, здається, трохи кращий. Сейвів сьогодні багато, але якшо відверто - практично все летіло в нього. Він просто взяв ті м’ячі, які повинен був. Молодець.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2020 00:38
    +4
    В сборную парня
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 30.09.2020 00:38
    +3
    Бущан реально божив, давно такого не бачив
    шкода що Вербіч та Циганков ще не набрали форму, як на мене, то вони дуже послабили гру Динамо, коли з'явились на полі
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 30.09.2020 00:46
    +2
    name_footbol, 30.09.2020 00:43
    Бущану везло, ну ребят. Вы же матч видели. Все в центр в руки.
    Я не скажу, что он лучший, просто сегодня ему везло.
    не думав, що вірний вибір позиції + хорошу реакція можна назвати везінням.
    але звісно що такому диванному експерту, як ви, видніше
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 30.09.2020 00:44
    +1
    Мы не принимаем Луческу !!... уберите динамо из группы ЛЧ - это пустое ... только верните нам тренера с Динамовским сердцем!!
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 30.09.2020 00:43
    +1
    Бущану везло, ну ребят. Вы же матч видели. Все в центр в руки.
    Я не скажу, что он лучший, просто сегодня ему везло.
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 30.09.2020 00:28
    +1
    Жора растет на глазах
    Ссылка
    Андрей Абзонь
      Андрей Абзонь, 30.09.2020 00:44
    0
    Vitalik_Medvid, 30.09.2020 00:39
    Бойко - воротар одного сезону. Він всю кар’єру нереально привозний і ненадійний, а крім того ще й нервозність якусь передає, коли у воротах стоіть. Бущан, здається, трохи кращий. Сейвів сьогодні багато, але якшо відверто - практично все летіло в нього. Він просто взяв ті м’ячі, які повинен був. Молодець.
    Согласен, не могу понять восторга по Бущану. Да, делал сейвы, но они все рабочи, без подвигов. А вот передачи ногами оставляют желать лучшего.
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 30.09.2020 00:43
    0
    Бущану везло, ну ребят. Вы же матч видели. Все в центр в руки.
    Я не скажу, что он лучший, просто сегодня ему везло.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 30.09.2020 00:28
    0
    Бойко в шоке..
    Ссылка
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