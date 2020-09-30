Оценки матча Динамо – Гент. Бущан сделал 12 сэйвов и стал героем поединка

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Динамо» – «Гент» (3:0).

Лучшим игроком матча стал Георгий Бущан (оценка 8.5). Голкипер внес весомый вклад в победу команды, сделав 12 сэйвов! На высоком уровне матч отыграли Виталий Буяльский (8.0), Владислав Супряга и Жерсон Родригеш (по 7.5).

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Гент» – 3:0:

Замены «Динамо»: Виктор Цыганков – 5,5; Беньямин Вербич – 6,0; Александр Андриевский – 6,0.

Замены «Гента»: Сулайман Маррех – 5,5; Джордан Ботака – 5,0; Маттис Самуаз – 5,0