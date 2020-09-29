Где смотреть онлайн матч Кубка английской лиги Эвертон — Вест Хэм

В среду, 30-го сентября, состоится поединок 1/8 финала Кубка английской Лиги, в котором «Эвертон» примет «Вест Хэм».
Матч пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
«Эвертон» — «Вест Хэм». Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги.
В прямом эфире поединок «Эвертон» — «Вест Хэм» покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.
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Источник — Sport.ua
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