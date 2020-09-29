Где смотреть онлайн матч Кубка английской лиги Эвертон — Вест Хэм

Поединок 1/8 финала турнира состоится в среду, 30-го сентября

  • 29.09.2020 23:56
  • 205 просмотров
  • 0 комментариев
Где смотреть онлайн матч Кубка английской лиги Эвертон — Вест Хэм
© ФК Эвертон

В среду, 30-го сентября, состоится поединок 1/8 финала Кубка английской Лиги, в котором «Эвертон» примет «Вест Хэм».

Матч пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

«Эвертон» — «Вест Хэм». Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги.

В прямом эфире поединок «Эвертон» — «Вест Хэм» покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности