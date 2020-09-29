ВИДЕО. Третий гол! Жерсон Родригеш забил пенальти после фола на Супряге

Во вторник, 29 сентября, проходит ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и бельгийским «Гентом».
Киевляне забили третий гол на 49-й минуте. Жерсон Родригеш забил с пенальти после фола на Владиславе Супряге.
ГОЛ! 3:0. Жерсон Родригеш, 49 мин. (пенальти)
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Источник — Футбол 1/2/3
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