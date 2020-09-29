ВИДЕО. Третий гол! Жерсон Родригеш забил пенальти после фола на Супряге

Киевляне забили третий гол в ворота «Гента» на 49-й минуте матча ЛЧ

  • 29.09.2020 23:23
  • 5299 просмотров
  • 7 комментариев
ВИДЕО. Третий гол! Жерсон Родригеш забил пенальти после фола на Супряге
© Twitter. Жерсон Родригеш

Во вторник, 29 сентября, проходит ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и бельгийским «Гентом».

Киевляне забили третий гол на 49-й минуте. Жерсон Родригеш забил с пенальти после фола на Владиславе Супряге.

ГОЛ! 3:0. Жерсон Родригеш, 49 мин. (пенальти)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 30.09.2020 00:26
    0
    я тоже за Динамо болел но надо ж обьективно смотреть, тем более гол ничего не решал
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 30.09.2020 00:05
    -3
    Igor Krasnenko, 29.09.2020 23:35
    Ну его за руку держали , а это фол
    рисованный пеналь, скорее Супряга его рукой хватал...странно что соперник не возмущался за пеналь
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 30.09.2020 00:03
    0
    а чего Супряге не дали пробить? надо ж цену набивать
    Ссылка
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 29.09.2020 23:49
    -8
    левый пеналь судье нассали в глаза
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 29.09.2020 23:42
    -7
    janu0320, 29.09.2020 23:30
    это абсолютно выдуманный пенальти, Супряга хорошо нарисовал.
    к сожалению согласен с тобой.
    Ссылка
    Igor Krasnenko
      Igor Krasnenko, 29.09.2020 23:35
    +11
    janu0320, 29.09.2020 23:30
    это абсолютно выдуманный пенальти, Супряга хорошо нарисовал.
    Ну его за руку держали , а это фол
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 29.09.2020 23:30
    -9
    это абсолютно выдуманный пенальти, Супряга хорошо нарисовал.
    Ссылка
    Igor Krasnenko
      Igor Krasnenko, 29.09.2020 23:35
    +11
    janu0320, 29.09.2020 23:30
    это абсолютно выдуманный пенальти, Супряга хорошо нарисовал.
    Ну его за руку держали , а это фол
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 30.09.2020 00:26
    0
    я тоже за Динамо болел но надо ж обьективно смотреть, тем более гол ничего не решал
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 30.09.2020 00:03
    0
    а чего Супряге не дали пробить? надо ж цену набивать
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности