ВИДЕО. Микроскопический офсайд. Как VAR отменил второй пенальти Динамо

Во вторник, 29 сентября, проходит ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и бельгийским «Гентом».
На 38-й минуте судья назначил второй пенальти в матче за фол на Владиславе Супряге.
Однако затем рефери после просмотра эпизоде по системе VAR отменили 11-метровый из-за микроскопического офсайда.
ВИДЕО. Отмененный пенальти за фол на Супряге, 38 мин (с момента 02:34).
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Источник — Футбол 1/2/3
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