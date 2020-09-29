ВИДЕО. Микроскопический офсайд. Как VAR отменил второй пенальти Динамо

Во вторник, 29 сентября, проходит ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и бельгийским «Гентом».

На 38-й минуте судья назначил второй пенальти в матче за фол на Владиславе Супряге.

Однако затем рефери после просмотра эпизоде по системе VAR отменили 11-метровый из-за микроскопического офсайда.

ВИДЕО. Отмененный пенальти за фол на Супряге, 38 мин (с момента 02:34).