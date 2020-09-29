ВИДЕО. Быстрый гол Динамо. Буяльский красиво забил Генту пяткой

Во вторник, 29 сентября, проходит ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и бельгийским «Гентом».
Киевляне вышли вперед на 9-й минуте. После голевой передачи Владислава Супряги отличился Виталий Буяльский ударом пяткой.
ГОЛ! 1:0. Виталий Буяльский, 9 мин.
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Источник — Sport.ua
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