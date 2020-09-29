Моуриньо против Лэмпарда. Тоттенхэм принимает Челси в Кубке английской лиги

Сегодня, 29 сентября, проходит матч 1/8 финала Кубка английской лиги.
На поле в Лондоне 21:45 вышли «Тоттенхэм» и «Челси». Команда Жозе Моуриньо играет против подопечных Фрэнка Лэмпарда.
Стартовые составы команд.
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Источник — Twitter
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