Чемпионат Испании. Валенсия удержала победу над Реал Сосьедадом

Сегодня «Валенсия» в четвертом туре Ла Лиги на выезде одержала победу над «Реал Сосьедадом» - 1:0. На 95-й минуте хозяева забили ответный гол, однако он был отменен после просмотра ВАР.

«Реал Сосьедад» - «Валенсия» - 0:1

Гол: Макси Гомес, 75

Благодаря этой победе «Валенсия» набрала 7 очков в 4 матчах и обошла «Реал Сосьедад», у которого осталось 5 баллов.

Ранее «Атлетико» Мадрид разгромил «Гранаду» 6:1.