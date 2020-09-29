Чемпионат Испании. Валенсия удержала победу над Реал Сосьедадом

«Валенсия» одержала вторую победу в сезоне

  • 29.09.2020 22:04
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Чемпионат Испании. Валенсия удержала победу над Реал Сосьедадом
© twitter.com/valenciacf

Сегодня «Валенсия» в четвертом туре Ла Лиги на выезде одержала победу над «Реал Сосьедадом» - 1:0. На 95-й минуте хозяева забили ответный гол, однако он был отменен после просмотра ВАР.

«Реал Сосьедад» - «Валенсия» - 0:1
Гол: Макси Гомес, 75

Благодаря этой победе «Валенсия» набрала 7 очков в 4 матчах и обошла «Реал Сосьедад», у которого осталось 5 баллов.

Ранее «Атлетико» Мадрид разгромил «Гранаду» 6:1.

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Источник — Sport.ua

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