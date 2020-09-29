Александр ФИЛИППОВ: «Динамо пройдет Гент»

Украинский форвард сделал свой прогноз

  • 29.09.2020 21:10
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Александр ФИЛИППОВ: «Динамо пройдет Гент»
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Сегодня «Динамо» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов дома сыграет с «Гентом» после выездной победы 2:1.

Украинский форвард «Сент-Трюйдена» Александр Филиппов считает, что «Динамо» пройдет в групповой этап:

«Я думаю, что «Динамо» пройдет в групповой этап Лиги чемпионов. Киевляне сделали хороший результат на выезде, поэтому будет легче в ответной игре.

За «Гент» не сыграют основные наши игроки (Яремчук и Безус – прим.). «Генту» будет тяжело. Мое мнение: пройдет «Динамо».

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Источник — Футбол 1/2/3

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