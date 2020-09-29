Шахтер: Коноплянка и Степаненко работают по индивидуальной программе

После победы над «Олимпиком» игроки «Шахтера» получили выходной, а сегодня вернулись к тренировочной работе. Перед тренировкой футболисты, тренеры и персонал, задействованные в подготовке к матчам, сдали ПЦР-тесты на COVID-19.
Отметим, что с первой командой тренировался капитан молодежного состава «Шахтера» Георгий Судаков.
Индивидуально, кроме Исмаили, Малышева, Вакулы и Коноплянки, занимались Степаненко, Кривцов, Фернандо и Маркос Антонио.
Матч «Десна» – «Шахтер» пройдет 4 октября.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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