ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продлила контракт с перспективным защитником Якубу

Клуб оформил контракт на 4 года

  • 29.09.2020 17:37
  • 1092 просмотра
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продлила контракт с перспективным защитником Якубу
© vorskla.com.ua

«Ворскла» на официальном сайте проинформировала о новом контракте защитника Наджиба Якубу, чей договор завершался в следующем году.

Новый контракт 20-летнего игрока рассчитан на 4 года. Представитель Ганы действует на позиции правого латераля.

В минувшем сезоне Якубу провел 15 матчей и забил 1 гол. В нынешнем чемпионате УПЛ успел отыграть 4 матча.

Летом «Ворскла» продлила контракт другого перспективного африканца Ибрахима Кане.

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Источник — ФК Ворскла

(2 голоса)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 29.09.2020 18:43
    0
    Cамый ценный актив Полтавы
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 29.09.2020 18:06
    +3
    Ворскла правильно сделала,всех молодых и перспективный переподписала на 3-4 года не меньше.
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 29.09.2020 17:53
    +6
    очень хороший игрок, к тому же 20 лет!
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 29.09.2020 17:53
    +6
    очень хороший игрок, к тому же 20 лет!
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 29.09.2020 18:06
    +3
    Ворскла правильно сделала,всех молодых и перспективный переподписала на 3-4 года не меньше.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 29.09.2020 18:43
    0
    Cамый ценный актив Полтавы
    Ссылка
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