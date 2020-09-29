ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продлила контракт с перспективным защитником Якубу

«Ворскла» на официальном сайте проинформировала о новом контракте защитника Наджиба Якубу, чей договор завершался в следующем году.
Новый контракт 20-летнего игрока рассчитан на 4 года. Представитель Ганы действует на позиции правого латераля.
В минувшем сезоне Якубу провел 15 матчей и забил 1 гол. В нынешнем чемпионате УПЛ успел отыграть 4 матча.
Летом «Ворскла» продлила контракт другого перспективного африканца Ибрахима Кане.
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Источник — ФК Ворскла
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