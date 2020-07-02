Ворскла продлила контракт с Кане

20-летний малийский левый полузащитник «Ворсклы» Ибрахим Кане продлил контракт с полтавским клубом. Новое соглашение рассчитано на четыре года.

Кане перешел в «Ворсклу» из малийского клуба «CS Duguwolofila» осенью 2018-го года на правах аренды. 2-го июля 2020-го полтавский клуб подписал полноценный контракт с игроком.

В текущем сезоне Кане провел за первую команду «Ворсклы» 21 матч во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €350 тысяч.