Новый президент ПФЛ: «Будет успехом, если сможем зарабатывать деньги»

Сегодня клубы Первой и Второй лиг на конференции ПФЛ выбрали нового президента, которым стал Александр Каденко.
«Думаю, что успехом будет считаться то, что ПФЛ сможет зарабатывать деньги и направлять их на помощь клубам. Пусть это будет покрытие расходов на арбитраж или улучшение инфраструктуры. Хочется помогать клубам».
«Надеюсь, добьемся прогресса команд Первой и Второй лиг», - сказал Каденко.
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Источник — Футбол 1/2/3
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В нашем баскетболе они классные, но трибуны редко забиты под завязку. Остаётся пригласить AC|DC для затравки.
Але то вже інша історія
Але то вже інша історія
Але то вже інша історія
В нашем баскетболе они классные, но трибуны редко забиты под завязку. Остаётся пригласить AC|DC для затравки.
Але то вже інша історія
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