Новый президент ПФЛ: «Будет успехом, если сможем зарабатывать деньги»

Александр Каденко стал новым президентом ПФЛ

  • 29.09.2020 17:23
  • 649 просмотров
  • 4 комментария
Новый президент ПФЛ: «Будет успехом, если сможем зарабатывать деньги»
© pfl.ua

Сегодня клубы Первой и Второй лиг на конференции ПФЛ выбрали нового президента, которым стал Александр Каденко.

«Думаю, что успехом будет считаться то, что ПФЛ сможет зарабатывать деньги и направлять их на помощь клубам. Пусть это будет покрытие расходов на арбитраж или улучшение инфраструктуры. Хочется помогать клубам».

«Надеюсь, добьемся прогресса команд Первой и Второй лиг», - сказал Каденко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 29.09.2020 18:29
    0
    Как? Заманивать черлидершами?
    В нашем баскетболе они классные, но трибуны редко забиты под завязку. Остаётся пригласить AC|DC для затравки.
    Ссылка
    Tymchuk Andriy
      Tymchuk Andriy, 29.09.2020 18:23
    0
    Буде успіхом коли нарешті настане нормальний обмін між другою лігою і аматорами.Бо набирають,розширяють і так до безкінечності((
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 29.09.2020 17:43
    0
    Alexander Киев, 29.09.2020 17:26
    Будет успіхом - якщо ви їх красти не будете.
    Але то вже інша історія
    Ну то ти вже не перегинай...
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 29.09.2020 17:26
    +3
    Будет успіхом - якщо ви їх красти не будете.
    Але то вже інша історія
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 29.09.2020 17:26
    +3
    Будет успіхом - якщо ви їх красти не будете.
    Але то вже інша історія
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 29.09.2020 18:29
    0
    Как? Заманивать черлидершами?
    В нашем баскетболе они классные, но трибуны редко забиты под завязку. Остаётся пригласить AC|DC для затравки.
    Ссылка
    Tymchuk Andriy
    online
      Tymchuk Andriy, 29.09.2020 18:23
    0
    Буде успіхом коли нарешті настане нормальний обмін між другою лігою і аматорами.Бо набирають,розширяють і так до безкінечності((
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 29.09.2020 17:43
    0
    Alexander Киев, 29.09.2020 17:26
    Будет успіхом - якщо ви їх красти не будете.
    Але то вже інша історія
    Ну то ти вже не перегинай...
    Ссылка
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