Новый президент ПФЛ: «Будет успехом, если сможем зарабатывать деньги»

Сегодня клубы Первой и Второй лиг на конференции ПФЛ выбрали нового президента, которым стал Александр Каденко.

«Думаю, что успехом будет считаться то, что ПФЛ сможет зарабатывать деньги и направлять их на помощь клубам. Пусть это будет покрытие расходов на арбитраж или улучшение инфраструктуры. Хочется помогать клубам».

«Надеюсь, добьемся прогресса команд Первой и Второй лиг», - сказал Каденко.