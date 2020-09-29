Игорь ХАРАТИН: «Мы должны быть смелыми в игре с Мольде»

Украинский хавбек «Ференцвароша» надеется лучше сыграть во втором матче

  • 29.09.2020 15:21
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Игорь ХАРАТИН: «Мы должны быть смелыми в игре с Мольде»
© Ференцварош. Игорь Харатин

Полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин поделился ожиданиями от ответного поединка 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Мольде».

«Впереди домашний матч, а поэтому мы должны быть смелыми. Особенно это касается атаки, потому что в Норвегии мы сыграли недостаточно остро впереди.

Вместе с тем нужно надежнее действовать в обороне. Три мяча от «Мольде» в первом поединке – это слишком», – сказал Харатин.

Напомним, первая встреча между «Мольде» и «Ференцварошем» завершилась со счетом 3:3. В прошлом году команда финишировала третьей в Лиге Европы, обойдя российский ЦСКА. Первые два места заняли «Эспаньол» и «Лудогорец».

Ференцварош – Мольде. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

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Источник — Футбол 1/2/3

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