Игорь ХАРАТИН: «Мы должны быть смелыми в игре с Мольде»

Полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин поделился ожиданиями от ответного поединка 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Мольде».

«Впереди домашний матч, а поэтому мы должны быть смелыми. Особенно это касается атаки, потому что в Норвегии мы сыграли недостаточно остро впереди.

Вместе с тем нужно надежнее действовать в обороне. Три мяча от «Мольде» в первом поединке – это слишком», – сказал Харатин.

Напомним, первая встреча между «Мольде» и «Ференцварошем» завершилась со счетом 3:3. В прошлом году команда финишировала третьей в Лиге Европы, обойдя российский ЦСКА. Первые два места заняли «Эспаньол» и «Лудогорец».

Ференцварош – Мольде. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов