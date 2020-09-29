Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Динамо попытается сыграть, как Ливерпуль»

Заслуженный тренер Украины Вячеслав Грозный дал прогноз на ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Динамо» - «Гент».

«Я и перед первым матчем с «Гентом» сказал, что динамовцы пройдут. На чем основано мое убеждение в этом? «Динамо» играет дисциплинированно, быстрее все выполняет. «Динамо» играет очень компактно, приблизительно пытаясь соблюдать те принципы, которые использовал «Ливерпуль» во вчерашнем матче с «Арсеналом» (3:1). «Ливерпуль» фрагментарно не давал «Арсеналу» возможности делать проникающие передачи. Так вот, «Динамо» лучше, чем «Гент», готово комбинационно.

При всем уважении к чемпионату Бельгии, лучшие бельгийские игроки выступают вне пределов Бельгии. Это нормально, поэтому сборная у них достаточно сильна. Мы с уважением к ним относимся, но динамовцы сильнее «Гента». Тем более у бельгийской команды есть кадровые потери: Яремчук, Безус, Чакветадзе. Я работал с Чакветадзе в «Динамо» Тбилиси. Именно при мне он начал тренироваться с первой командой и играть за тбилисское «Динамо». Его потеря для «Гента» очень велика, потому что от него в команде идет весь конструктив. Также накануне ответного поединка с киевлянами «Гент» проиграл в чемпионате Бельгии.

«Динамо» сильнее и по классу, и по подбору игроков, и по динамике, и по организации. Ясно, никакой недооценки не будет. «Динамо» очень компактно будет играть, но не авантюрно. Думаю, у киевлян будет выше прессинг, они попробуют лишить «Гент» мяча. Мне кажется, Мирча Луческу найдет новый план на игру, который не ожидает «Гент». «Динамо» попробует оставить бельгийцев без мяча, а так играть сложно. У команд разные темпы игры и я не сомневаюсь, что «Динамо» пройдет.

Да, «Генту» нечего терять. Бывает, футболисты, которые заменяют лидеров, показывают свои лучшие игры. Но это не в данном случае. Во-первых, «Гент» не дома играет, не будет поддержки болельщиков. Во-вторых, они уже боятся динамовцев, потому что киевляне в первой игре показали, что они по уровню выше.

Я кстати смотрел и игру «Гента» с «Рапидом». И мне тогда показалось, что «Рапид» выглядит острее.

Да, у «Гента» ушел ряд ведущих футболистов. И это нормально. Но и у «Динамо» тоже играют молодые ребята. Разве кто-то когда-то мог подумать, что Сирота и Забарный будут играть в основе киевской команды. Миколенко молодой. Молодые украинские ребята получают огромнейшую практику на уровне Лиги чемпионов. Это поможет команде и в группе Лиги чемпионов», - сказал Вячеслав Грозный.

Матч «Динамо» - «Гент» состоится 29 сентября на НСК «Олимпийский». Начало в 22:00. В первом матче «Динамо» победило со счетом 2:1.