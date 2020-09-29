Денежный вопрос. Арбитрам Первой и Второй лиг повысили зарплаты

Судьи будут получать больше

  • 29.09.2020 14:48
  • 2201 просмотр
  • 2 комментария
Денежный вопрос. Арбитрам Первой и Второй лиг повысили зарплаты
© pfl.ua

На Конференции ПФЛ, которая утвердила нового президента организации, также был решен вопрос о повышении зарплат арбитрам Первой и Второй лиг.

Теперь главный судья за матч Первой лиги будет получать 5105 гривен, а его ассистенты - по 3885 гривен. Сюда входит зарплата за матч, компенсация расходов за дорогу и начисление дохода физического лица.

Во Второй лиге главный рефери за один матч получит 2970 гривен, а ассистенты - по 2800 гривен.

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Источник — #FootballHub

(6 голосов)

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Комментарии
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 29.09.2020 14:51
    +2
    Это не зп, а так.. бонус от основной зп
    В конверте будет основная, а эта на карту упадет
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 29.09.2020 14:49
    +3
    Заносити тепер теж більше будуть?
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 29.09.2020 14:49
    +3
    Заносити тепер теж більше будуть?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 29.09.2020 14:51
    +2
    Это не зп, а так.. бонус от основной зп
    В конверте будет основная, а эта на карту упадет
    Ссылка
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