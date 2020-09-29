Денежный вопрос. Арбитрам Первой и Второй лиг повысили зарплаты

На Конференции ПФЛ, которая утвердила нового президента организации, также был решен вопрос о повышении зарплат арбитрам Первой и Второй лиг.
Теперь главный судья за матч Первой лиги будет получать 5105 гривен, а его ассистенты - по 3885 гривен. Сюда входит зарплата за матч, компенсация расходов за дорогу и начисление дохода физического лица.
Во Второй лиге главный рефери за один матч получит 2970 гривен, а ассистенты - по 2800 гривен.
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Источник — #FootballHub
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В конверте будет основная, а эта на карту упадет
В конверте будет основная, а эта на карту упадет
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