Артем КРАВЕЦ: «Коньяспор хотел меня несколько месяцев»

31-летний украинский форвард «Коньяспора» Артем Кравец рассказал, почему решил продолжить карьеру именно в этом турецком клубе.

«Впечатления только положительные, я очень доволен и рад. Еще и удался такой хороший дебют. Адаптироваться мне не нужно. Я уже все понимаю и знаю лигу. Футбольный язык вообще одинаковый, я же не менял континент. Лишь на месяц, с остановкой в Украине, поменял город. Ребята приняли меня очень хорошо. Для понимания на футбольном поле не нужно много времени.

Хорошо, что забил «Бешикташу», но главное — это то, что мы выиграли. Это была вторая игра в сезоне, первый тур «Конья» пропускала, потом сыграли 0:0, сейчас выиграли. Это важный результат. В первом голе посмотрел, что особо вариантов больше не было. Все были закрыты, два человека в штрафной. Там отдать передачу наверняка было сложно.

Помню, как мы играли против сборной Турции здесь. Мне та игра удалась. Общался здесь с помощником президента, он помнит, был на той игре. Было какое-то чувство, что я здесь вновь окажусь, помогая «Коньяспору». Напрямую с президентом клуба я не общался, у нас было с ним пару разговоров. Был большой интерес от него. Они хотели меня на протяжении нескольких месяцев. Тренер, еще когда был в «Ризеспоре», хотел меня туда подписать, но обстоятельства не сложились. Это очень важный фактор, я был приятном шокирован таким интересом. Это сыграло немаловажную роль», — рассказал Кравец.

В матче против «Бешикташа» (4:1) Кравец отметился дублем и результативной передачей.