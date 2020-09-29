ВИДЕО. Как Костюк проиграла в первом круге Ролан Гаррос

Украинка Марта Костюк (№119 WTA) завершила борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису, проиграв в первом круге Нао Хибино из Японии.
Ранее Костюк преодолела сито квалификации.
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Источник — Евроспорт
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